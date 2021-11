Quién es Ilaria Mugno, la científica que destrozó la investigación del informe sobre las vacunas: ‘Solo la emoción’

Ellaria Mugno, originalmente de latina, es licenciado en ingeniería informática en el campo de la biomedicina durante diez años Con su esposo, dirige el Laboratorio de Genética del Hospital Mount Sinai en Nueva York.. Después de ver “todo el episodio del informe famoso” en Rai3, el científico dio un informe científico real, casi un comentario, y escribió “Minuto a minuto todas las mentiras que dijeron. Pero luego cambié de opinión y solo pensé en hacer algunas especie de resumen de las mentiras ”, destacando los puntos Misterios y contradicciones.

“Ignoremos las frases bonitas que dijeron que incluyen expresiones como ‘vacuna de suero’ y ‘rifa de premios’, etc. No toda la información reportada es incorrecta, mucha de ella es cierta, pero se sugirió con un propósito muy específico, para probar su tesis “, dijo Mogno. El periodismo de investigación debe comenzar con una tesis y buscar evidencias para probarla o refutarla. En cambio, el informe busca evidencia solo para demostrar que e Cuando la realidad muestra una historia diferente, o no la informan o la gestionan como quieren, siempre lo hacen.“.

objetos – “La medición de anticuerpos no es la forma correcta de comprobar si una vacuna está perdiendo eficacia. La población vacunada debe ser monitoreada y ver si el número de infecciones entre vacunaciones aumenta con el tiempo, teniendo en cuenta dos factores importantes: La vacuna no es 100% efectiva. Es eso Cuanto mayor es la vacunación, mayor es el número de casos entre las personas vacunadas.. Si entrevista a enfermeras infectadas pero no me dice cuánto se comparan con la población general y en qué se diferencian a lo largo del tiempo No trabajas en periodismo, trabajas en thrillers“.

Yo casi – “Si un caso me llevara a una fiesta donde se propagaba la enfermedad y no ibas a contar todas las fiestas donde no se propagaba la enfermedad Eres intelectualmente deshonesto. Si me dices que en una fiesta en un país donde el 90% están vacunados, el 75% de los infectados han sido vacunados, no se puede contar. En su opinión, si todos estuvieran vacunados en el país, ¿qué proporción de los vacunados estaría entre los infectados? Los casos entre enfermeras (¡¡incluidas las que todavía solicitan serología !!!) y una fiesta en Massachusetts son realmente raros. Usarlo para sugerir que el virus se propaga entre vacunados y no vacunados es deshonesto “.

Carga viral y transmitancia – “Es cierto que en algunos casos raros el resultado de la inmunización puede ser positivo, un pequeño porcentaje incluso con síntomas, y también es cierto que entre estos, algunos tienen una carga viral alta. Pero La carga viral más alta no está asociada con la transmisibilidad.. Incluso en casos raros, los positivos vacunados pueden transmitir infecciones. La clave es la palabra rari. Además, me parece que quieren culpar a los que han vuelto a la vida normal ”.

Pfizer / FDA – “La historia entre Pfizer y la FDA es realmente ridícula, todos los documentos están publicados en los sitios web de la FDA y los CDC, y nada es un secreto. En EE. UU., No hubo crecimiento de casos entre los vacunados, por lo que el refuerzo solo se recomendó para aquellos con razones de salud. Es posible que las dos primeras dosis no funcionen, los inmunosuprimidos y los ancianos, de hecho. Ya lo he dicho de nuevo “.

Pfizer / Israel – “La historia de Israel y Pfizer ni siquiera es un secreto, se conoce desde hace algún tiempo y es Acuerdo conocido por todos. Presentándolo como una sugerencia incorrecta “.

Florida – Casos en Florida Aumentó este verano porque todo estaba abierto en FloridaSin restricciones. La población anciana está cubierta por la vacuna, pero como hemos dicho mil mil veces la efectividad de la vacuna para los ancianos es menor que la media del 90%. Son pocos los jóvenes que se vacunan en Florida. Cuando mostramos las curvas de infección (de Florida e Israel), también mostramos las edades “.

moderno – “La historia de la vacuna moderna de dosis completa o media dosis es completamente incorrecta. Solo mire nuevamente los informes de la reunión, todos están documentados, sin trama“.

caras oscuras – Las estrellas del servicio también son geniales, entre los convincentes “arrepentidos”, de Crisanti en el diván dorado (no podía perdérselo), incluso Peter Doshi, tan famoso entre los teóricos de la conspiración. Está claro que Peter Doshi no sabe cómo funcionan los ensayos clínicosNo solo comprende que Pfizer terminó el ensayo en 6 meses después de recibir el permiso completo SEGÚN EL PROTOCOLO, sino que también indica que aquellos que tomaron el placebo debían continuar sin vacunarse. Existen reglas éticas para los juicios que no permiten tal cosa. Peter Doshi pospuesto a septiembre“.

preguntas equivocadas – “Todas las preguntas son incorrectas, se le pregunta al médico sobre el carril verde, se le pregunta al penitente misterioso si la vacuna dura entre 6 y 9 a 12 meses, el coordinador de la campaña de vacunación en Roma ASL1 pregunta si la dosis moderna es ‘no muy poca’. de preguntas son estas? “.

Las empresas farmacéuticas obtienen beneficios – Basta en esta historia que las empresas farmacéuticas sean empresas benéficas. Obtienen ganancias, es su trabajo. El trabajo de los reguladores es aplicar los frenos y lograr un equilibrio entre el interés de la salud y la empresa farmacéutica.

Tercera dosis – “¿Pero la tercera dosis es útil o no? Depende de. Si usted se encuentra entre aquellos para quienes las dos primeras dosis pueden no funcionar, entonces sí lo hace”. Sirve, no debido a la baja inmunidad, sino porque es posible que nunca se haya desarrollado. Un refuerzo aumenta la probabilidad de que esto suceda. Si está sano y es más joven, es posible que aún no lo necesite, pero Definitivamente no hay vergüenza en hacerlo. ¿Tendremos que hacer esto todos los años como una vacuna contra la gripe? Quizás, todavía no lo sabemos “.

conclusión – “Una cosa es segura es que COVID no va a ninguna partePor lo tanto, en los próximos dos años, las autoridades sanitarias deberán estudiar cuidadosamente los datos y desarrollar políticas de vacunación. Lo que todavía no se puede hacer ahora. Así que hablar de eso ahora, en noviembre de 2021, no tiene sentido “.

Ricardo Anibale