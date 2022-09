12 juegos saldrán del catálogo el 30 de septiembre de 2022 – Nerd4.life

Con ganas de ver lo que viene Pase de juegos de Xbox En la segunda mitad del mes, Microsoft informó a través de la aplicación oficial del servicio que 12 partidos saldrán del catálogo los 30 de septiembre de 2022.

Estos son los títulos que ya no estarán disponibles para los suscriptores de Game Pass a finales de este mes:

ranchero de limo

puerta de limones

bajar

Suciedad 4

Rally de tierra

Subnautica: Menos que cero

Hielo elegante

invisible

IA: Archivos de Somnium

Ascendente Ascendente

La procesión al Gólgota

rostro

Por tradición, todos los juegos anteriores estarán disponibles para su compra con una 20% de descuento El precio base en los días previos a la eliminación de Game Pass, que volvemos a recordar, se fijó el 30 de septiembre de 2022. Una opción que podría resultar atractiva para aquellos que quieran seguir jugando incluso después de salir del catálogo de servicios.

El jueves pasado, Xbox Game Pass dio la bienvenida a Assassin’s Creed Odyssey, Ni No Kuni: Threat of the White Witch, Escape: Melodies of Steel, Remastered y Dangaronpa V3 de una sola vez. A la espera del anuncio oficial de Microsoft, previsto para el martes, ya sabemos que Deathloop llegará el 20 de septiembre, seguido de Slime Rancher 2 el 22 de septiembre y Walheim el 29 de septiembre.