Quién es el novio de Stefano Giovino y todos los detalles de la boda

luisa cuernos esposa. Tras el largo aplazamiento por el Covid, la cantante y la presentadora se casarán el próximo 9 de septiembre. me casaré stefano giovinoun oficial de los carabinieri con quien estuvo asociada durante algún tiempo.

Dilita Lotta se convirtió en madre, nació Arya: «Hoy renazco contigo. Bienvenido”

Luisa Corna se casa

La boda se celebrará en el Palazzolo sull’Oglio, en la provincia de Brescia, con las festividades programadas para la “Madonnina”, el santuario de la Virgen de Lourdes. La fecha oficial es informada por Giornale di Brescia.

amor con stefano

Luisa Corna se casará por primera vez. Romance en los años 90 con el ex futbolista y comentarista de televisión Aldo Serena, la cantante mantuvo una relación con Alex Peretti. Luego el encuentro con Giovino y la larga historia que se prolongó durante años. “Es un oficial de Carabinieri – dijo en una entrevista en 2016 – tiene 15 años menos que yo. Nos miramos por primera vez durante una manifestación y fue amor a primera vista. Me da seguridad y serenidad, y me alegro de haberlo conocido en este momento de mi vida.

quien es el novio

Giovino fue Comandante de Chiari desde agosto de 2014 hasta septiembre de 2018. Posteriormente se trasladó a Brindisi y luego a Livorno, donde estuvo al mando de la Sección de Apoyo del Regimiento de Paracaidistas de Carabinieri de Toscana. La boda ya estaba planeada desde hace tiempo, pero la celebración fue pospuesta con los años debido a las consecuencias y restricciones de la pandemia del Covid. Pronto el fatídico sí.

Lee el artículo completo

en el mensajero