Programas semanales de Betty Qadri del 24 al 28 de julio: ¡Mehdi se divorcia!

Conozcamos juntos el avance semanal de Mi hogar, mi destino, la serie de televisión que se emite de lunes a viernes en Canal 5. Aquí tienes los resúmenes de los capítulos que se emitirán del 24 al 28 de julio de 2023.

el Preestrenos semanales de My Fateful Homela querida serie turca que hace compañía a la audiencia Canal 5 tarde. En los episodios que se transmitirán Del 24 al 28 de julio de 2023 Averiguaremos la situación en la casa de los padres adoptivos. Zainab se pondrá tenso y, al final, Mehdi pedirá el divorcio. Luego, el niño será arrestado por explotación laboral infantil y retiro del kibrit, y esto inducirá a Zainab a permanecer cerca de su esposo. Pero veamos en detalle qué sucederá en los episodios que se emitirán la próxima semana en 15.40 en Canal 5!

My Home My Destiny Ofertas semanales del 24 al 28 de julio de 2023

Resumen del episodio, lunes 24 de julio

Mahdi Fue a la casa de los padres adoptivos. Zainab con la idea de hacer las paces, pero la situación se deteriora rápidamente y El padre de la niña dice cosas que lo lastiman a él y a su familia. Se desata una pelea Zainab Ella rompe a llorar, creyendo que ha hecho todo mal en su vida.

Resumen del episodio My Home My Destiny, martes 25 de julio

Mehdi duerme en el taller y le ofrece consuelo. Zainab Habló con Nermín Ella explica que su esposo se enojó cuando vio sus fotos con ella Farooq. La niña está segura de que estuvo mal mentirle. amina Él le dice que la verdad ha salido mejor, pero ahora ella tiene que pensar por sí misma. Sakina le dice a Solun que tiene la intención de hacer cualquier cosa para que Zainab se case con Mehdi. Sultán informa a Mojgan que la situación se puede salvar y que el matrimonio todavía es posible. Mehdi está abatido y llora por Noah: Zainab está enamorada de FaroukEl seguro es. Amina le aconseja a Zainab que deje a Mahdi e intente acercarse a Farouk. Mahdi de a Kybrit algo de dinero para Zainabkisa: Te lo entrego en la estación de autobuses. La chica lo consigue y se une a él. Farooqquien sugiere que se vaya a Londres.

Resumen del capítulo miércoles 26 de julio

Zainab conoce a Bilal por primera vezluego regresa a casa y Mojgan Comienza a molestarla, aunque la joven no reacciona. Zuleiha y Sakina empujan a Zainab a reconectarse con MahdYo, pero cuando esto llega a casa Él está pidiendo el divorcio. Aunque Zainab se arrepintió, accedió a firmar y luego fue al aeropuerto a ver a Farouk. Mahdi Tenía la esperanza de que la niña se quedara, así que cuando la vio irse, rompió a llorar. La policía y los trabajadores sociales se llevan el azufre y los niños de Ali y luego arrestan a Mehdi por trabajo infantil.

Resumen del episodio My Home My Destiny, jueves 27 de julio

Zainab se une a Farouk para irse juntos a Londres, pero ella le devuelve el anillo y le dice que no irá con él. Mahdi es colocado en una celda segura, KybritSufriendo mucho, es llevado a la casa de la familia durante el… encomo adulto, se queda fueraDar. Hassan es el abogado de Mahdi y va a su encuentro para tranquilizarlo, le dice que la primera sesión se llevará a cabo al día siguiente y pedirá su liberación. Noé Notificar a una familia Mahdi por lo que pasó y hermoso Decide que no tendrán que decirle nada a su madre: ella tuvo un infarto no hace mucho tiempo y no quiere correr riesgos. Zainab va a la estación para hablar con su esposo pero no puede hacerlo y se va, pero al día siguiente va a la corte a través de Hassan.

Resumen del capítulo viernes 28 de julio

Zeynep va a ver a Kibrit y cuando entiende que la esposa de Mehdi no tiene intención de llevarla, la trata muy mal. Mahdi Va a la casa de la familia y le asegura a la niña: encontrará la manera de llevarla a casa. No era mejor entre marido y mujer, pero al joven le llamó la atención la ansiedad de su mujer. benal Tiene una serie de náuseas y Tiene miedo de estar embarazada, así que conoce a Zain por casualidad.p, quien lo invita a tomar un café en su casa para recibir noticias de su matrimonio. Noé Intenta encontrar la manera de ayudar a la pareja y pide ayuda. amina Para prepararse para una velada agradable.

Mi hogar es mi destinola nueva serie turca, de lunes a viernes a las 15:40 en Canal 5.