Que significa la tercera estrella de argentina

Los que siguen el Mundial piensan en la nota introductoria del himno argentino. Son los mismos abucheos que dieron los hinchas del Olympico antes de la final de Italia 90, donde Maradona estaba en el campo respondiendo con insultos de la hinchada.

Pero el 22 de noviembre, antes de que Messi y sus compañeros debutaran ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar, se cantó otra tonada en el Lusail Stadium. Para muchos parecía que Argentina había cambiado su himno nacional. no es así. La causa de las masas. Canta otra melodía Se dan a través de una cuidadosa selección del entrenador. escalera: ya no toca la nota inicial sin palabras, sino que pasa directamente a la última parte del canto. Ahí donde lees el verso “Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria dieQuizá esto baste para explicar cómo vivió Argentina el Mundial que acababa de ganar y cuánta expectación, y no sólo deportiva, se atribuyó al torneo más visto.

Encuentra un nuevo rey a toda costa

Han pasado muchas cosas en el mundo en los últimos cuatro años. Y en Argentina aún más. El cuatrienio marcó las dos últimas Copas del Mundo CoronavirusSin embargo, este problema ha afectado a todo el planeta y no solo al país sudamericano. Aquí, sin duda, las consecuencias del Covid han tenido más impacto que en ningún otro lugar. Argentina salió de la fase más severa de la pandemia con unainflación En cambio brusco hacia el 70% y el 80%. El desempleo está aumentando claramente. A nivel político, hubo pocas diferencias entre el presidente Alberto Fernández y vicepresidente Kirchner.

Sin embargo, hubo un hecho más importante que afectó a los últimos años en el país. El 26 de noviembre de 2020 falleció Diego Armando Maradona. Un icono, un monumento, una referencia que va más allá del fútbol. Si le preguntas a un argentino dónde estaba cuando la televisión informó de la desaparición del pibe de oro, sin duda sabrá responder con detalle. Maradona es probablemente el único punto fijo En un país donde el significado de estabilidad se ha perdido durante mucho tiempo y casi ha sido borrado del vocabulario político y social.

En 2014 Argentina perdió la final de Río de Janeiro, pero Maradona seguía vivo y logró enfrentarlo cuatro años después en Rusia en el fallido viaje a Moscú. Sin el “diez” por excelencia, los argentinos tenían prisa por ponerse la corona en la cabeza Messi. Esta es la razón de una anticipación tan notable de los Campeonatos del Mundo en Qatar, y una de las razones la presión Muy fuerte en el nuevo número diez. Lograr que Messi levantara el trofeo no ayudó a borrar los últimos cuatro años difíciles, sino que ayudó a coronar a un nuevo rey de la Albiceleste, un nuevo ídolo para continuar con el legado de Maradona. No es casualidad que la afición argentina y la marroquí fueran las más presentes en Doha durante el Mundial. Pero si la presencia norteafricana se justificaba por la consecución de Marruecos capaz de llegar a semifinales, entonces Argentina claramente no tenía grandes explicaciones. Si no, precisamente, en la búsqueda de un Mundial capaz de expulsar fantasmas tanto deportivos como políticos y económicos.

Un país que tiene una necesidad constante de puntos fijos

Los argentinos recorrieron en busca de un nuevo rey, y en parte lo encontraron cuando Messi levantó el trofeo frente al emir de Qatar. Pero el éxodo a las costas del Golfo también se explica por la transgresión de los últimos cuatro años. Ha habido expectativas deportivas que han persistido desde 1986 y, al mismo tiempo, ha habido expectativas más profundas que tienen sus raíces en la sociedad Del país de América del Sur.

En Italia y Europa, el Covid ha destruido toda certeza, en el mundo occidental una variante capaz de cambiar los estilos de vida puede no haber sido bien pensada hasta 2020. En Argentina, en cambio, la población vive en plantas perennes desde hace décadas. sospecha. A lo largo de los años ha sucedido muchas veces en Buenos Aires dormir en un país en paz y despertar con generales en el poder. O despertarte por la mañana y descubrir que ya no tienes ahorros por políticas de devaluación súbitas y repentinas.

Inestabilidad constante que con el paso del tiempo ha debilitado y empobrecido cada vez más a la clase media, haciendo muy difícil la vida a la gran mayoría de la población. Y la gente a menudo recurría al mundo del fútbol. La única certeza, muchas veces es traicionero por la falta de resultados tras Maradona, pero ciertamente nunca escatima en dar emotes y distracciones.

Buenos Aires se derrumbó por la inflación

La inflación es actualmente el primer flagelo real de los argentinos. Los últimos datos hablan de una La cifra anual se acerca al 100%.. Los salarios e ingresos medios equivalen a muy poco. Cada día es más difícil comprar artículos de primera necesidad. Nada nuevo, se podría decir. Pero ahora la situación se ha vuelto más peligrosa debido al sistema económico que se ha visto severamente afectado por el virus Corona.

Así comenzó la carrera por gente nueva. prestamos. En las últimas semanas, el ministro de Economía, Massa, ha tranquilizado a los jefes del FMI en Washington sobre las reformas necesarias para continuar con un plan de reestructuración de la deuda acordado hace unos años. Por otro lado, el banco central tiene como objetivo aumentar las tasas de interés mientras que, en poco tiempo, el gobierno puede acordar un nuevo endurecimiento de las tasas de interés. el gasto público. Pero además de los cálculos, toda la estructura económica del país es inquietante: el sector industrial está en declive, las exportaciones están cayendo y muchos negocios están cerrando.

El fútbol es motivo de orgullo.

Así, la victoria de la selección nacional permite a los vecinos vivir un momento de nueva felicidad. Un mínimo de alegría en medio del caos general que envuelve a todos los sectores. Sin embargo, sería injusto atribuir el Mundial que levantó Lucille a un momento de fugaz satisfacción. Quizás Argentina tenga la recompensa justa para una escuela de fútbol a la que muchas veces “solo” le falta el empujón final para librarse de la nominación de eterno perdedor.

Hasta 1978, la Albiceleste estuvo sin campeonato mundial, gracias también a la exclusión de algunos de los primeros torneos realizados en años anteriores. Esto hizo que un nodo en particular evolucionara varias veces. inferioridad En presencia de Brasil y Uruguay, solo para quedarse en Sudamérica. Ahora, con sus jugadores levantando su tercer trofeo, Argentina se ha colocado a la par, o casi, con sus propias tradiciones. Alcanzar la tercera estrella significaba entrar en el Olimpo de una vez por todas. Una fuente de orgullo, uno de los pocos que dicen la verdad, a una nación en problemas perpetuos.