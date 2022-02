Una niña de 4 años desaparece en el aire, encontrada viva en una habitación secreta debajo de las escaleras tres años después

La pequeña Paislee Shultis, quien desapareció en 2019, fue encontrada escondida en una habitación secreta debajo de las escaleras de una casa en el estado de Nueva York, EE. UU. niña de cuatro años Desaparecido en 2019 La policía la encontró con vida y en buen estado Escondido en una habitación secreta debajo de las escaleras. Para una casa en el norte del estado de Nueva York después de casi tres años. La pequeña Paislee Shultis, así se llama, desapareció en el aire de la casa de sus padres adoptivos en Cayuga Heights, Nueva York, en julio de 2019. Las sospechas recayeron de inmediato sobre los dos padres biológicos que perdieron la custodia, pero a pesar de las constantes búsquedas incluso en la misma casa. que se encontró en él, nadie pudo determinar dónde terminó. El punto de inflexión se dio en los últimos días cuando la policía recibió información de que la vivienda, ubicada en Saugerties, en el condado de Ulster, era un escondite. A pesar de la indirecta y la redada repentina, los oficiales tuvieron que registrar la casa durante más de una hora antes de encontrar a la niña escondida en una habitación improvisada debajo de las escaleras que conducen al sótano. El propietario negó conocer el paradero de Schultz, pero las autoridades dicen que el detective escuchó que había algo extraño en la escalera antes de ver una manta y una luz. “Sin embargo, los oficiales tuvieron que quitar varios escalones de madera antes de que pudieran ver dos pies”, dijo también la policía de Sugertis, ubicada en el estado de Nueva York. La bebé estaba escondida con su madre biológica en un cuarto estrecho y húmedo y apenas la sacaron Fue llevado al hospital para ser examinado y se encontró que gozaba de buena salud.. Después de eso, se le encomendó la tutela legal y se reunió con su hermana mayor. Su esposa, pareja y padre fueron arrestados y acusados ​​de interferir con la custodia de un menor y poner en peligro el bienestar del niño. READ Covid, en Francia 47.000 heridos en 24 horas. Johnson presiona: 'Tercera dosis para todos a fines de enero'

