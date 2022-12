Ucrania y Rusia, las últimas noticias sobre la guerra | Incursiones rusas y ucranianas en Belgorod, matando a un civil – Corriere.it

De Marta Serafini y la redacción online

“Hago lo que puedo. No escuchan. Lo que está sucediendo en Ucrania es horrible. Hay una crueldad tremenda. Es muy peligroso. Esto es lo que deploro continuamente”. dijo que papa francisco En una entrevista con el diario español ABC. En respuesta a una pregunta sobre su posición en la mediación, el Papa explicó: “Aquí recibo a todos. Ahora Volodymyr Zelensky me ha enviado a uno de sus consejeros religiosos por tercera vez. Estoy en contacto, recibo, ayudo…». Francis agregó: “Sin embargo, no veo un final a corto plazo porque es una cuestión de guerra mundial. No lo olvidemos. Realmente hay varias manos involucradas en la guerra. Es global. Creo que la guerra se pelea cuando el imperio comienza a debilitarse y cuando hay armas para usar y vender”. Concluyó su discurso diciendo: “Me parece que hay muchos intereses entre ellos”.

Estados Unidos trató de evitar que Ucrania matara al Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, valery gerasimov. The New York Times afirma que los funcionarios estadounidenses se enteraron de que el general había decidido visitar a las fuerzas rusas en el frente y no compartió la información con Kyiv por temor a un ataque en su contra que luego podría conducir a una guerra entre los Estados Unidos. y Rusia Kyiv se enteró de la visita y decidió lanzar un ataque, a pesar de la solicitud de la administración Biden de no hacerlo. “Decenas de soldados rusos murieron en esa ocasión y Gerasimov no estaba entre ellos”, agregó.