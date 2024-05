¿Qué puede ser una izquierda mexicana?

La campaña para las “elecciones más importantes en la historia de México” finaliza el 29 de mayo. Luego, tres días de “silencio”, hasta la fatídica fecha Votaciones el 2 de junio. Recorriendo los interminables barrios de la Ciudad de México, apenas hay esquina donde no aparezca el rostro del candidato. Los carteles electorales están pegados en todas partes: postes de electricidad, semáforos, vehículos. Alguno Peso (pequeños autobuses privados que cobran un peso por vez) en realidad están cubiertos Las caras de los candidatos. Sucede a menudo que nos encontramos con personas, en su mayoría pobres, que llevan camisetas, bolsos o mochilas con anuncios de candidatos: actúan. Carros humanos. Gracias a vallas publicitarias gigantes y perfectamente reguladas, los rostros de los políticos se pueden ver prácticamente en todas partes.

Las predicciones son unánimes a favor de Claudia Scheinbaum, la candidata de la coalición Sequimos Hacienda Historia -integrada por Morena (Movimiento de Renovación Nacional), Pundit (Partido de los Trabajadores) y los Verdes-, pero sobre todo Obrador (conocido como Amlo), un asesor al presidente saliente López. Reanudando conversaciones con testigos privilegiados de la situación política actual (ver Aquí), entrevistamos a Massimo Modonesi, politólogo de la UNAM (Universidad Autónoma de México) e historiador de la izquierda mexicana. Izquierdo México. Claroscruz de los Isquiertas Mexicanas: 1968-2021 (Bibliotopía, 2021) e Gramsci y la cuestión política. Subordinación, autonomía y dominio (Agal, 2023, publicado también en italiano).

¿Cómo califica el sexenio obradorista?

Los períodos epidémicos se marcan como antes y después. El inicio del gobierno fue muy difícil y luego, terminada la Emergencia, comenzó una fase de mayor estabilidad y gobernabilidad. El gobierno de Amlo Un balance positivo desde el punto de vista económico, ya que pudo disfrutar de una situación favorable: la moneda nacional (el peso) se apreció mucho frente al dólar; El cercano (Reubicar los centros de fabricación estadounidenses desde Asia al norte de México para reducir los costos de logística, Ed) apoya las inversiones en el país; El Aumento del salario mínimo Fortalecieron el mercado interno; El Beneficios de banqueros y empresarios. Había demasiados. A nivel social, ha habido avances en las políticas gubernamentales de bienestar, estipendios, pensiones y otros pagos, que han mejorado. La condición de los pobres. y aquellos que ganan sólo el salario mínimo. Al mismo tiempo, México sigue siendo un país de gran desigualdad, un gran número de personas no viven en condiciones dignas. Entre los trabajadores, la informalidad y la inestabilidad son altas. A esto se suma la violencia, que afecta especialmente a los sectores populares. Pero se ha desarrollado un ambiente para sentir que esto ha sucedido. Un gobierno diferenteMenos corrupto y más frugal.

¿Qué es el presupuesto en política exterior?

Es una pintura de claroscuros. hubo mucho amlo Práctica en política exterior, ha demostrado ser un centrista en un equilibrio constante entre una posición más conservadora y una más progresista. Por un lado, ha restablecido su dignidad y soberanía en el Norte frente a Estados Unidos, y mantiene buenas relaciones con Cuba (como se vio durante el asalto a la embajada de México en Ecuador). Por otro lado, México se ha convertido en la policía fronteriza de facto del sur, hacia Centroamérica, dando gran ayuda a Estados Unidos. Por eso, Trump y Obrador tenían buena relación y se caían bien. El acto de equilibrio de Amlo funcionó: no se podía culpar a las clases dominantes mexicanas. La paz social nunca ha sido mayor que ahora: Controlar la migración externa y los conflictos sociales internos.

¿Cómo ve diferentes zonas del país cayendo en manos del crimen organizado?

La estrategia antidrogas fue más cautelosa y prudente que la de presidentes anteriores que desafiaron frontalmente a los capos de la droga. Intentamos evitar enfrentamientos directos.En ocasiones renunciar al control de determinados territorios (según el lema “No abrazos y balas“). Para implementar esta estrategia, Obrador ha recurrido a los militares desde el principio, poniendo incluso a la policía civil bajo control militar. Presentó a las fuerzas armadas como el brazo más puro del Estado (aunque sabemos que históricamente no fue así). Le sirvió bien Reforzar su nacionalismo y cerrarse a la derecha. Descubrieron que las fuerzas armadas gestionaban muchas cosas además de la seguridad, como aeropuertos y ferrocarriles. Esto es Militarización del país. Esto no representa un peligro inmediato para la democracia, pero puede tener costos a mediano y largo plazo. Sin embargo, el gobierno sólo ha logrado controlar el aumento de los asesinatos. El resto lo hizo Mucha propaganda Proporcionar estadísticas falsas. Se eliminó el tema de la violencia: “Jornada” (periódico progresista cercano al gobierno, Ed) sitúa los asesinatos sólo en las noticias locales.

¿Cómo califica la utilidad de las encuestas de Amlo?

realmente es uno Lógica del referéndum bonapartista, que utilizó especialmente al principio. Sin embargo, la movilización de masas no es su estrategia preferida y no recurre a ella cuando los espacios políticos se le cierran. Él La participación no favorece la democracia En el verdadero sentido. Su lógica es típicamente populista: eludir la mediación y dirigirse directamente al pueblo. Creo que el último gobierno efectivamente ha garantizado la democracia en el sentido liberal, sin suprimir directamente la disidencia, pero haciendo muy poco para aumentar la participación.

Morena, que luego se convirtió en el partido que fundó, ¿de derecha o de izquierda?

Es una herramienta Obrator. Tiene todas las características de un sistema político de izquierda. No una izquierda clasista, más bien plebeya, pero con sólidas bases populares.. Al mismo tiempo, es A. Una maquinaria política anidada en todas las esferas políticas del país Y el grupo de Amlo reúne a élites de todos los demás partidos políticos, desde el PRI (Partido Revolucionario Institucional) hasta el PRD (Partido Revolucionario Democrático). se ha convertido Una especie de contenedor central, que nos recuerda a nuestra democracia cristiana, un sistema clientelista tanto en el buen como en el mal sentido de la palabra. Sin embargo, a diferencia de la democracia cristiana, no se permiten corrientes ni debates. Morena, para ser un partido joven, se está volviendo esclerótico a un ritmo alarmante. Es un partido de administración y gobierno –y mucho menos un partido de lucha– que se convertirá en una herramienta ineficaz para cambios futuros. El shock debe venir del exterior. Pienso en la juventud. Trabajo con jóvenes y creo que de ahí puede surgir la esperanza. La juventud en México (primero el movimiento de 1968, luego el movimiento #yosoy132) surgió como respuesta a las actitudes autoritarias de Enrique Peña Nieto durante la campaña electoral presidencial mexicana de 2012. Ed) siempre jugó un papel importante, sacudiendo el orden existente.

Si gana Claudia Scheinbaum (candidata de Amlov), ¿se creará espacio en la izquierda en los próximos seis años?

Eso sí, habrá que ver quién lo ocupará. El próximo régimen tendrá más problemas. Las políticas progresistas continuarán, pero no creo que se expandan significativamente. Anunció que no iba a hacer ninguna reforma fiscal, y es uno de los sistemas menos progresistas del mundo. Intentaré Mantener el equilibrio entre clases del Operacionismo.Aprovechando el entorno económico favorable. Las limitaciones del progresismo mexicano residen en su programa centrista, en su apuesta por la reconciliación de clases y el control de los conflictos, -como ocurrió en otras experiencias latinoamericanas pero también en otras partes del mundo- funciona durante un tiempo, pero no impide que la derecha acumule fuerzas que lo intenten. Establecer o restaurar modelos altamente jerárquicos y oligárquicos. Para evitarlo, Necesitamos centrarnos en fortalecer y politizar el tejido social. Las clases bajas se autoorganizan, crear conciencia y buscar movilización. El gobierno de Amlo -y el gobierno de Scheinbaum no debería ser diferente- prefiere controlar el conflicto y gobernar desde arriba, buscando un precario equilibrio entre clases que es necesario si consideramos la estructura de la sociedad mexicana. En la derecha -y, con suerte, en la izquierda- este equilibrio está alterado y la “Pax Obradorista” de los últimos seis años pronto llegará a su fin.