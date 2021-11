Sonoda: “Castigé, no Ricciardo” – Piloto de F1 – Fórmula 1

Yuki Sunoda No aplica. Vuelve a la ofensiva tras ser multado por los comisarios durante el Gran Premio de Sao Paulo. Los protagonistas entre el japonés y Lance Stroll dañaron tanto el contacto como la nariz. Recién llegado Ambos coches canadienses sufrieron daños y se vieron obligados a retirarse. Los japoneses, que ya han criticado la decisión de los comisarios tras el partido Interlago, siguen creyéndolo Multa Ha sido Injusto Y citó el modelo a seguir de Daniel en una conferencia de prensa en el Gran Premio de Qatar. Ricciardo, Que giró a Valteri Potos en México a la primera curva con una frenada malvada y sin sentido.

“Creo que no es del todo culpa mía. Para mi, 10 segundos es la sentencia más severa. En la primera curva de la primera vuelta en México ya había cinco más de lo que vi: ahí Ricciardo ni siquiera tiró el penalti, pero me concedieron un penalti de diez segundos. No tenía cerraduras, estaba apretado en la acera adentro, pero simplemente no había espacio, no había nada que pudiera hacer, de alguna manera cerró la puerta en el camino normal como si yo no estuviera allí. Así que nos tocamos y yo hice mucho daño en la colisión. Creo firmemente que no es mi culpa“.