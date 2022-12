¿Quién es el padre de Sergio Pérez? Aficionados checos asombrados

El piloto de Red Bull Racing, Sergio Pérez, es tercero en la clasificación para 2022 detrás de Max Verstappen y Charles Leclerc.

Sergio Pérez obtuvo dos prestigiosas victorias la temporada pasada, superando a Leclerc en Mónaco y Singapur. El mexicano comenzó su segunda temporada en el equipo de Milton Keynes de manera convincente, con actuaciones de primer nivel. Inmediatamente pareció sentirse cómodo en el automóvil austriaco con efecto suelo. Esta es una importante inyección de confianza para los técnicos de RB.

El RB18 no solo fue competitivo en manos del campeón mundial de Hasselt, sino que Pérez también brindó excelentes comentarios. Max Verstappen ganó un total de 15 encuentros de temporada regular. Sergio disfrutó de un domingo mágico en Montecarlo, superando a los dos Ferrari que salían desde la primera fila. Cecco aprovechó un sensacional error estratégico del muro de boxes de la Scuderia italiana para impulsarse al primer lugar.. Pérez tuvo la suerte de encontrarse en el momento adecuado y con la mejor estrategia en comparación con su compañero de equipo. A la larga, el mexicano Hasselt no pudo seguir el ritmo del corredor, y se lanzó a una pelea por el segundo lugar con el 16° corredor.

Dada la superioridad técnica del automóvil austriaco, debería haber ocupado el segundo lugar. Red Bull Racing ganó el título de constructores por un amplio margen, logrando un récord. De hecho, quien venciera a Mercedes para ganar 8 años seguidos pasaría a la historia. Pérez ayudó al equipo a ganar su quinto premio de constructores. En 2022 se llevó muchas grandes satisfacciones, pero faltaban dos alegrías finales.

A Checo le hubiera gustado ganar el primer lugar frente a su público local. Verstappen dejó solo sobras para sus oponentes en la Ciudad de México. Luchando con Hamilton. Pérez terminó tercero, contento con una medalla de bronce. En Brasil, el equipo Red Bull Racing se enfrascó en una disputa verbal después de adelantar inesperadamente al campeón mundial. Pérez se quejó mucho del comportamiento de su compañero. Al mexicano le hubiera gustado terminar segundo en la clasificación de pilotos a toda costa. Sergio cayó derrotado en el último partido en Abu Dabi a pesar de jugar desde la primera línea.

Leclerc lo metió en problemas de inmediato, pero un truco de parada en boxes del piloto de Ferrari marcó la diferencia. Pérez degradó rápidamente los compuestos, mientras que LLlegó a meta con unos segundos de ventaja. Aunque hubiera sumado 2 puntos extra gracias a la ayuda de Max Verstappen en la carrera anterior, habría terminado detrás de Mónaco. Sego lamentó no celebrar la victoria en México y terminar segundo en la clasificación por equipos. De cualquier manera, el equipo reconoció el arduo trabajo de México y renovó su confianza. Esto es lo que gana. La victoria de la Canciller en las calles dio un impulso decisivo a la gestión de la RB.

“ha sido una semana increible para mi – Mexicano declaró – Ganar el GP de Mónaco es un sueño para cualquier piloto, y luego anunciar que me quedaré en el equipo hasta 2024 me hace muy feliz. Estoy muy orgulloso de ser parte de esto y realmente me siento como en casa. Trabajamos bien juntos y mi relación con Max, dentro y fuera de la pista, definitivamente nos ayuda a impulsarnos aún más.”. Como se mencionó anteriormente, la pareja tuvo algunos altibajos, pero todo esto es de esperar cuando se compite al más alto nivel.

Padre de Sergio Pérez

Desde que fichó por la selección austriaca, Czecho ha hecho un trabajo increíble. Ha demostrado ser un gran jugador de equipo y también ha crecido en rendimiento. Se convirtió en uno de los pilotos más temidos del circo. En comparación con la primera temporada, la brecha de Max Verstappen ha disminuido significativamente. En los primeros viajes de la temporada, el mexicano mostró una mentalidad fuerte, al igual que su padre. El entusiasta del automovilismo Antonio Pérez Caribe siempre cree en su hijo. Del matrimonio con Marilu nacieron tres hijos, el tercero, Paola y Antonio (ex piloto de NASCAR), Sergio en 1990.

El padre de Chéjov era piloto y preparador de autos de carreras. El interés de Sergio por las máquinas nació gracias a Antonio. Este último siempre lleva la delantera en la celebración de los éxitos de su hijo. Tienen una relación hermosa. Señor. Pérez también es el campeón mexicano de F3, antes de dedicarse a la carrera de su hijo. Antonio se ha convertido en un elemento básico del circo en el garaje de Red Bull Racing. Max forma un dúo superior con Sergio y pueden traer los máximos resultados en 2023.