Qué hay detrás de la carne de caballo: un viaje a los mataderos de México

(Editor Alicia TrombettaDirector Ejecutivo de Igualdad Animal Italia)

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se matan en México unos 579,983 caballos, sin contar los que se matan ilegalmente. Es el segundo mayor productor mundial de carne de caballo después de China y uno de los mayores exportadores mundiales. Vender esta carne para consumo humano en el mercado mexicano causa severos sufrimientos a los animales involucrados y es peligroso para el consumidor.

Hemos publicado en Igualdad Animal Una investigación especial Revela la horrible violencia infligida a los caballos durante una masacre secreta en México. Las imágenes fueron recopiladas por nuestro equipo de investigación de Igualdad Animal a través de una investigación realizada en un matadero ubicado en Arriaga, en el estado mexicano de Chiapas, que no reportó sacrificar caballos en sus instalaciones. Un informe presentado a Ceneca, la organización mexicana del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, indicó que en la planta solo se sacrifica ganado bovino.

Las imágenes y videos recopilados documentan prácticas que no cumplen con la legislación mexicana en cuanto a los métodos de sacrificio de animales domésticos y silvestres que son obligatorios en todo el país. En el matadero, se vio a los caballos enfermos y desnutridos demasiado cansados ​​para despertarse, pero se filmó a los operadores tratando de moverlos de todos modos con palos encadenados alrededor de sus cuellos.

Los actos de violencia prohibidos por la ley incluyen el uso de descargas eléctricas por parte de los operadores y aplicar descargas eléctricas a los animales en varias partes sensibles del cuerpo en presencia de agua y después de mojarlos abundantemente. Sin embargo, el aturdimiento no es efectivo y se lleva a cabo sin la supervisión de un veterinario, lo que hace que los animales reciban varios disparos. Y es que, contrario a lo dispuesto por la ley mexicana, la muerte de estos animales no ocurre en los impactantes 30 segundos, causando aún más sufrimiento y dolor a los caballos.

Si el trato a los animales es brutal, no lo es menos el comercio de carne no apta para el consumo humano. Debido a la falta de transparencia en el etiquetado, la carne de caballo en realidad se vende como carne de res. Asimismo, según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2015, la carne de caballo en México contiene altos niveles de clembuterol, un fármaco veterinario nocivo para los humanos y por lo tanto no permitido en animales destinados al consumo.

La presencia de esta droga en la carne se debe a que en México no existen empresas que críen caballos con fines alimentarios, y la mayoría de ellos provienen de la industria del circo y las carreras de caballos, dando a los animales productos no aptos para el consumo humano. Muchos de estos animales son asesinados en mataderos clandestinos porque no cumplen con los requisitos sanitarios. Otros caballos llegan a México luego de largas travesías por Estados Unidos, donde está prohibido sacrificarlos y se ha presentado una iniciativa para frenar su comercio.

Ante el maltrato documentado, presentamos una denuncia ante las autoridades competentes del estado mexicano de Chiapas, el único estado que no tipifica como delito el maltrato animal. Pero si sacrificar caballos como mascotas es inaceptable en muchos países, obligarlos a sufrir sin piedad es completamente injustificado.