NBA – Sombreros, tequila y cricket para la cena: El show de Jimmy Butler en la Ciudad de México

jimmy mayordomo Y él solo va en la tarjeta NBA Volviendo después de 3 años para jugar un partido de temporada regular a través de las fronteras, A Ciudad de México. El All Star de la Miami Heat Fue el héroe en la cancha con 26 puntos Mayordomo Fui a un cantante local y su amigo chico jessey la camiseta número 22 de A sombrero negro brillante de moda Django. Se afirma como un personaje completo.Y él solo va en la tarjetaVolviendo después de 3 años para jugar un partido de temporada regular a través de las fronteras, A. El All Star de laFue el héroe en la cancha con 26 puntos En su victoria 111-101 sobre los San Antonio Spurs , pero también está en el juego de publicación instantánea. De hecho, después del sonido de la sirena,Fui a un cantante local y su amigoy la camiseta número 22 de Ade moda

“El My Amigo Jessie me lo regaló, en realidad My Hermano. ¿Ves lo bien que hablo español?“, él dijo Mayordomo Se dirige a las cámaras. Más tarde, caminó hacia el vestuario, todavía con su gorra, y citó su entusiasmo. agua de nuez: “Hasta pronto chicos, estaré aquí para mi “gira del café” alrededor del mundo en el verano, por supuesto“.

Finalmente, algunas cosas buenas de la conferencia de prensa: “Me encanta jugar alrededor del mundo y los últimos dos días han sido geniales.“. Y luego una historia sobre cómo hacer frente a la altitud Ciudad de México Jugar: “Anoche me tomé un par de tequilas y unos grillos: no comí mucho, pero me ayudaron a no cansarme. comeré más la próxima vez“.

