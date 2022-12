Canelo se disculpa con Messi, felicita a Argentina “Felicidades, me lo merezco”

confusión

—

“Felicitaciones, se lo merecen” Quita el óxido a una historia que comenzó después de Argentina – México. Es bien sabido que hay mala sangre entre los dos países. Inevitablemente, un desafío decisivo para clasificarse para los octavos de final podría generar confusión. Por eso, tras el 2-0, el boxeador no reprime su enfado y lo descarga en las redes sociales. Para expresar su enfado, la camiseta “tricolor” en el suelo. Messi la patea mientras ella le quita las botas. es suficiente. El boxeador amenazó a los Bulls: “Tendrás que rezarle a Dios que no me encuentres”. Inmediatamente fue confuso. Felipe Melo, nunca uno para complacer a Messi, toma su defensa. brasileño, hablando Mundo deportivo TNT Llama a México a la calma. “Tengo mucho respeto por Canelo, amo el boxeo. Pero él no sabe nada de fútbol y necesita estar tranquilo”. La polémica involucró a “Iron” Mike Tyson, un ex boxeador estadounidense capaz de unificar todos los primeros títulos de los pesos pesados. En declaraciones a BBO Sports, no dejó lugar a aclaraciones. “Hay un tipo llamado Canelo que acosó a Messi. Si lo toca, tendré que volver al ring”.