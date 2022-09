¿Qué es la constante gravitatoria?

Keith Cooper es periodista científico independiente y editor en el Reino Unido, con una licenciatura en Física y Astrofísica de la Universidad de Manchester. Es autor de The Connection Paradox: Challenging Our Assumptions in the Search for Extraterrestrial Intelligence (Bloomsbury Sigma, 2020) y ha escrito artículos sobre astronomía, espacio, física y astrobiología para una gran cantidad de revistas y sitios web.