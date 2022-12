El editor de salud tiene cáncer de mama, requerido para la promoción de la atención

Tengo una mutación del gen BRCA2, lo que aumenta mi riesgo de cáncer de mama y de ovario.

Debido a mi condición de BRCA, me estoy haciendo chequeos preventivos, pero recientemente me he atrasado en mi atención.

Mientras editaba artículos sobre el cáncer de mama, me hice una mamografía y encontré mi cáncer temprano.

Al crecer, me encantaba leer y escribir. Mis padres estaban ansiosos por enseñarnos a mi hermano y a mí el valor del dinero, pero también recuerdo a mi padre diciéndome que nunca me negarían a comprarme un libro nuevo. A veces me pregunto si lamenta este espectáculo y la forma en que me quemé.

Las palabras eran lo mejor para mí; si trabajaría o no con ellas no importaba particularmente. Pero cuando tomé una materia optativa en la universidad trabajando para la revista literaria de la escuela y me contrataron como editor de ficción, no hubo vuelta atrás. Me enamoré de ayudar a otros a mejorar su trabajo.

No tenía una especialización hasta que supe en 2014 que sí Mutación del gen BRCA2lo que significa que tengo una mayor probabilidad que aquellas sin mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2 de desarrollar ambos senos cáncer y cáncer de ovario.

Fue por la forma en que aprendí a defenderme en el cuidado de la salud, luchando en parte para obtener exámenes de detección preventivos del cáncer y en parte para obtener atención. tengo migrañas cronicas y depresión – decidí enfocar mi carrera. Me tomé más en serio escribir y editar en el campo de la salud y el bienestar. Tal vez me salvó la vida.

Tuve que aprender a ser un mejor defensor de mí mismo

Alrededor del 13% de las mujeres al nacer desarrollarán cáncer de mama durante su vida. Por el contrario, alrededor del 45% al ​​69% de esos con una mutación del gen BRCA2 Desarrollarán cáncer de mama cuando tengan entre 70 y 80 años. El riesgo de cáncer de ovario también aumenta; La población general desarrolla cáncer de ovario a una tasa de alrededor del 1,2 %, mientras que aquellas con una mutación BRCA2 lo desarrollan a una tasa de alrededor del 11 % al 17 %. (Para ambos tipos de cáncer, las personas con una mutación BRCA1 tienen un riesgo más alto que aquellas con una variante BRCA2: alrededor del 55 % al 72 % para el cáncer de mama y alrededor del 39 % al 44 % para el cáncer de ovario).

Porque todavía tengo 34 años y la recomendación general para personas sin factores de riesgo adicionales es comenzar Hágase mamogramas anualmente A la edad de 40 años, casi cada vez que llamé para programar mis chequeos preventivos durante los últimos ocho años (uno de los métodos de atención recomendados para las personas con una mutación BRCA, además de la mastectomía preventiva y la ovariectomía), me encontraron con oposición. Una y otra vez me dijeron que era demasiado joven, incluso después de mencionar mi BRCA y antecedentes familiares de cáncer.

El autor en una cita de mamografía en 2019.

Con permiso del autor





Preocupado sobre Una dosis (bastante pequeña) de radiación Cualquier persona que se expone a una mamografía ha sido mencionada muchas veces, y siempre respondo que preferiría no encontrar el cáncer que podría estar desarrollándose en mi cuerpo tan temprano. Nunca cedí ni dejé que me afectaran, y las citas siempre fueron programadas.

Desde que recibí mis resultados de BRCA en 2014, he visto estas citas, además de las ecografías mamarias alternas y las ecografías transvaginales que también se sugirieron como parte de un plan de detección preventiva para las personas en mi posición, como una parte más de mi rutina de bienestar. Son tan típicos para mí como cepillarme los dientes, y solía hacerlos regularmente.

Durante la pandemia me retrasé en el cuidado de mi salud

Durante la última década y media, mientras navegaba por el sistema de atención médica para programar citas para exámenes de detección de cáncer (además de recibir tratamiento para las migrañas crónicas y la depresión), aprendí mucho sobre cómo defenderme. También utilicé este conocimiento en mi trabajo: me informa cómo trabajo con personas que han pasado por cosas similares y me ayudó a generar ideas para asignar y escribir.

Pero cuando se trata de estar al tanto de mi propio cuidado, me he retrasado en mis citas preventivas durante la pandemia. Además de lidiar con la pandemia en sí, mi vida personal se ha vuelto agitada en muchos sentidos. Mi abuela falleció a fines de 2021 y mi perro de 8 años falleció este verano; Esas dos pérdidas me golpearon como un camión y todavía las estoy procesando.

También cambié de trabajo y luego probé suerte como freelance. Dado que mi situación laboral estaba cambiando, también lo estaba mi seguro, y me sentí abrumado con la perspectiva de encontrar un nuevo proveedor que se hiciera cargo de mi cuidado. De hecho, en general estaba abrumado. Todo lo que no surgió se quedó en el camino.

Luego me contrataron para otro trabajo de tiempo completo como editor de salud y edité algunos artículos. sobre el cáncer de mama Aquí y allá. Antes de trabajar en estas historias, sufría de esa sensación que tienes cuando crees que estás olvidando algo pero no estás seguro de lo que está pasando. Finalmente lo supe: aquí estaba, trabajando con escritores en estos artículos sobre cómo cuidarse a sí mismos, y estaba lamentablemente atrasado en mi propio cuidado. Hice una cita para obtener una remisión para una mamografía y una ecografía mamaria.

Aunque nunca me han intimidado los resultados de una mamografía, algo en esto fue diferente. no la misma sensación; Si bien siempre es un poco molesto, no lo encuentro doloroso, y quiero decir esto cuando hablo de las mamografías para tratar de negar la narrativa que temen y animar a otros a tomar cuidados preventivos. Pero tenía la sensación de que algo estaba pasando en mi cuerpo.

El autor tiene una cita para una mamografía en 2022.

Con permiso del autor





No hice Noté cambios en mis senos.No sentí ningún síntoma relacionado con el cáncer de mama. Sentí que sabía que algo andaba mal, de alguna manera.

Resulta que tengo razón. Los médicos me llamaron más tarde ese día y me dijeron que querían una mamografía de seguimiento porque vieron calcificaciones detrás de mi pezón derecho. Regresé unos días después para eso y revisaron las fotos antes de irme de las instalaciones. El médico recomendó una biopsia.

Tuve cáncer de mama, y ​​todavía estoy lidiando con ese hecho.

yo Resultados obtenidos de la biopsia Tres días después, en una soleada tarde de lunes. Me dijeron que tenía carcinoma ductal in situ, o CDIS, “el mejor tipo de cáncer de mama” (“humilde fanfarronería”, dijo mi hermano cuando se lo conté).

No estaba seguro de cómo manejarlo después de eso y, sinceramente, todavía no estoy seguro. Inmediatamente después de recibir la noticia, llamé a mi mamá. Llamé a mi pareja. Le envié un mensaje de texto a mi mejor amigo. Luego me senté en el sofá y miré la pared.

Dado que lo detectamos tan temprano y no me enfermo, fue difícil para mí saber qué decirle a la gente. Siento que decir “Tengo cáncer” es casi una mentira, no porque no sea verdad, es tienes cáncer – pero debido a la imagen, a menudo evocas una oración como esa. Lo detectamos temprano, y no quiero preocupar demasiado a la gente; Ni siquiera sé cuánto preocuparme.

Soy lo suficientemente joven para recuperarme bien de la cirugía, pero también lo soy para que me quede mucha vida por delante, y dada mi condición de BRCA y el hecho de que ya encontre cancerEsto significa que hay más tiempo para que regrese el carcinoma ductal in situ o cualquier otra forma de cáncer de mama. Hay mucho que digerir: no creo que realmente me diera cuenta después de que esto me está pasando a mí, y que esta no es la vida de otra persona que espero con ansias.

Hasta ahora, la mastectomía doble, la opción que elegí sobre la lumpectomía y la radiación, era muy recomendable. En mi caso, una mastectomía es en parte curativa, en parte preventiva: trata la mama en la que encontramos el cáncer y prácticamente elimina el riesgo de que reaparezca o desarrolle cáncer de mama en el futuro.

Ahora elijo al cirujano y decido si quiero Hacer reconstrucción o plana Todas las cosas las tomo muy en serio. Para prepararme para cada cita, escribo las preguntas que tengo en un cuaderno. Si no entiendo la respuesta del médico, le pido que la repita. Tomo notas mientras hablan, y no importa cuántas preguntas tenga, no me siento mal por tomar su tiempo. Si bien he tenido algo de tiempo para considerar mis opciones, me han dicho que debería tratar de operarme a más tardar a fines de enero, por lo que hay un poco de presión para tomar algunas decisiones importantes de la vida que ni siquiera he tenido en cuenta. mi radar antes Dos semanas.

Es mucho para asimilar, pero lo superaré y estoy agradecido por el apoyo que tengo. También estoy muy agradecido de que hayamos detectado esto temprano y que he sido proactivo todos estos años que estaba en condiciones de detectar algo así temprano. Y sí, estoy agradecido por los proveedores de atención médica que me han ayudado en el camino, pero sobre todo, estoy agradecido por mí mismo, por nunca dejar que mis preocupaciones sean ignoradas y por ser mi mejor defensor.