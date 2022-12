Watch Rocket Lab intentó su primer lanzamiento desde suelo estadounidense el 19 de diciembre

Actualización a las 7:58 p. m. ET: laboratorio de cohetes Canceló el intento de lanzamiento de electrones esta noche. de la instalación de vuelo Wallops de la NASA en Virginia debido a los vientos de alto nivel. El próximo intento de lanzamiento estará en acción. lunes 19 diciembredentro de una ventana de dos horas, a partir de 6-8 p. m. EST (2300-0100 20 de diciembre GMT).

Después de años de lanzar cohetes desde Nueva Zelanda, la empresa espacial comercial Rocket Lab está lista para su primer lanzamiento en los Estados Unidos.

con sede en California laboratorio de cohetes Su primera misión se lanzará desde suelo estadounidense hoy (18 de diciembre) desde el nuevo Launch Complex 2 de la NASA. Instalación de vuelo de Wallops En la isla de Wallops, Virginia. La tarea que utilizará el misil de electrones Para poner en órbita tres satélites HawkEye 360, se lanzarán durante una ventana de dos horas que se abre a las 6 p. m. EST (2300 GMT) y puedes verlos en vivo en la ventana de arriba de forma gratuita. Rocket Lab comenzará a lanzar el webcast unos 40 minutos antes del despegue.

“Obviamente, este es un hito importante para Rocket Lab. Es genial estar en este punto”, dijo el director ejecutivo Peter Beck a los periodistas en una conferencia de prensa previa a la inauguración el 14 de diciembre. laboratorio de cohetes Inicialmente apuntando a un lanzamiento el 13 de diciembrepero retrasó el despegue para realizar verificaciones adicionales, el clima y completar el papeleo final del vuelo.

Un Rocket Lab Electron que transporta tres satélites Hawkeye 360 ​​se encuentra sobre la nueva plataforma Launch Complex 2 en las instalaciones de vuelo Wallops de la NASA en Wallops Island, Virginia, antes de un lanzamiento planificado para el 28 de diciembre de 2022. (Crédito de la imagen: NASA)

El lanzamiento del domingo, titulado “Virginia Is For Launch Lovers” (una obra de teatro con el lema de turismo estatal “Virginia Is For Lovers”), marcará el comienzo de una nueva era de flexibilidad para Rocket Lab, ya que su objetivo es servir a los clientes de lanzamiento en todo el mundo. . La compañía trabajó con la NASA en Wallops, así como con el Puerto Espacial Regional del Atlántico Medio para supervisar los lanzamientos comerciales desde Wallops, para desarrollar la nueva placa.

Hasta ahora, Rocket Lab ha utilizado sus dos plataformas en el Complejo de lanzamiento 1 en la costa de la península de Mahia en Nueva Zelanda para llevar a cabo misiones aéreas. La plataforma de lanzamiento de EE. UU. permitirá a la compañía lanzar misiones para clientes que necesitan un lanzamiento con sede en EE. UU., como clientes gubernamentales o militares. dijo Beck.

Rocket Lab ha abierto Launch Complex 2 en 2019 y originalmente planeó lanzar su primera misión desde allí en 2020. Pero ese primer vuelo se retrasó dos años debido a un obstáculo en el desarrollo de la NASA de un nuevo sistema de terminación de vuelo autónomo, un sistema de seguridad necesario para lanzar el Electron desde el Instalación de vuelo de Wallops. Rocket Lab utiliza una versión del Sistema de Terminación de Vuelo Autónomo de la NASA, que la compañía llama Pegasus para sus vuelos electrónicos.

David Pearce, director de la instalación de vuelo Wallops de la NASA, dijo a los periodistas que los errores descubiertos en el software del sistema de la NASA y las pruebas posteriores realizadas por la agencia espacial estadounidense fuerza espacial Y la FAA fueron las razones del retraso. La NASA y la Administración Federal de Aviación (FAA) completaron la certificación del sistema antes del intento de lanzamiento el domingo y firmaron los documentos finales de lanzamiento el sábado (17 de diciembre).

“Fue nada menos que un esfuerzo milagroso para llevarnos a este punto, que considero un punto de inflexión en el proceso de lanzamiento, no solo en Wallops, sino en todo Estados Unidos”, dijo Pearce.

El primer propulsor de electrones de Rocket Lab en volar desde el Complejo de Lanzamiento 2 en la Instalación de Vuelo Wallops de la NASA en Virginia se encuentra sobre su plataforma en diciembre de 2022. (Crédito de la imagen: Trevor Mahlmann/Rocket Lab)

La misión Virginia Is For Launch Lovers de Rocket Lab es el primero de tres vuelos para HawkEye 360, con sede en Virginia, que está construyendo una constelación de pequeños satélites de monitoreo de radiofrecuencia. Según el acuerdo de lanzamiento múltiple HawkEye 360 ​​alcanzado en abril, Rocket Lab tendrá 15 de los pequeños satélites en órbita para 2024.

“Estas misiones harán crecer la constelación de satélites de monitoreo de radiofrecuencia de HawkEye 360, lo que permitirá a la compañía proporcionar mapas más precisos de las emisiones de radiofrecuencia en cualquier parte del mundo”, escribió Rocket Lab. Descripción de la tarea (Se abre en una nueva pestaña).

Rocket Lab tiene como objetivo lanzar eventualmente una misión Electron por mes desde su plataforma Wallops. La empresa también está construyendo un nuevo edificio, El cohete reutilizable más grande se llama Neutron que también se lanzará desde el sitio de lanzamiento de EE. UU. Se espera que el primer vuelo de este misil no supere el 2024.

Beck dijo que el equipo de lanzamiento de Rocket Lab ya aprendió del manejo de su primera misión en Wallops (los componentes del cohete se envían en un contenedor al sitio) y que los conceptos básicos para configurar un cohete en la nueva plataforma de EE. UU. se trasladarán al nuevo neutrón. un programa. Rocket Lab también está construyendo una planta de fabricación de misiles de neutrones en Virginia.

“Creo que hay muchas lecciones de eso”, dijo Beck. “Los próximos lanzamientos serán significativamente más simples”.

Pero, agregó, por ahora, Electron necesita hacer su viaje inaugural.

“El misil está listo y en el soporte”, dijo Beck. “El equipo está listo y es hora de volar”.

