Qatargate, el discurso de Eva Kylie ante el Parlamento Europeo y el documento exclusivo enviado por el Principado a Estados Unidos: Avance de la Presadereta

Después de su arresto, Kalam eva kylie Anunció en el Parlamento Europeo un Estrasburgo El 21 de noviembre de 2022, durante la discusión de la Resolución de Derechos Humanos en El Estado de Catar Dieron la vuelta al mundo. Hablando en defensa del principado, Kylie no eligió palabras al azar Utiliza los mismos argumentos que el gobierno de Qatar, como lo demuestra un documento exclusivo presentado al Registro de Agentes Extranjeros del Departamento de Justicia de los EE. UU., en el que Qatar se dirige al Congreso de los EE. UU. para defender sus políticas laborales y de derechos humanos. El Estado de Qatar escribe que “ha hecho más que cualquier otro país de la región para promover los derechos de los trabajadores expatriados”, porque Ingrese el salario mínimo. Es eso “El Mundial acelera las reformas laborales” Las “acusaciones” en su contra son el resultado de una campaña “falsa y difamatoria”. Totalmente alineada con Qatar, Kylie decidió desafiar a su parlamento: “Es una historia muy extraña”, dice Hanna NewmanJefe de la delegación de relaciones con la Península Arábiga en una entrevista con julia bosetti en la investigacion agarre recto “Europa en venta” se emitió el lunes 27 de febrero a las 21.20 horas en Rai3.

Leer también Eurozona | Escrito por M Castigliani, J Pepitone, J. Rosini. Mazzetti en la Unión Europea, así trabajan Panziri y sus hombres para obtener visas de Qatar: “Ofrecimos una enmienda para detener a esta gente”

Desde hace dos años -prosigue- vengo preparando con el embajador ante la Unión Europea nuestro viaje a Qatar previo al Mundial, para aprovechar el interés internacional de hablar sobre todo de los derechos de los trabajadores migrantes. Se suponía que íbamos a visitar los estadios y hablar con los sindicatos, pero en septiembre vino a mi oficina el embajador de Qatar y me dijo: El Parlamento de Qatar no puede obtenerlo. Acaban de regresar de las vacaciones de verano”. Hannah Newman cuenta que su delegación había estado planeando durante dos años: “¿Y después de dos años se dan cuenta de que acaban de regresar de las vacaciones de verano? Tuvimos que cancelar todo y les advertí a mis colegas, incluida Eva Cayley, que es miembro de mi delegación, que no podíamos ir. Tres días después vi en Twitter que Eva Kylie estaba en Qatar y Conoció a todosEl Emir, el Primer Ministro, el Portavoz y el Vicepresidente hicieron comentarios muy positivos sobre el maravilloso progreso que han logrado”. Consternado por lo sucedido, Newman reaccionó: “Me enojé mucho, le envié a Eva un mensaje y le dijo: Eva, qué cojones… ¡Se están burlando de nosotras!” Cuando volvió, pidió una entrevista y le dijo: “Eva, me lo tendrías que haber dicho, a nivel político no puedes allí y decir estas cosas. Ella dijo: Sí, pero ya sabes. Debería haberle dicho a mi oficina, pero se olvidaron, lo siento’. Unas semanas más tarde fue arrestada.

Leer también Eurozona | Escrito por M Castigliani, J Pepitone, J. Rosini. Todas las declaraciones de Eva Kylie: “¿Mal Panziri está en mi casa? Estaban ahí porque yo tenía inmunidad”. Enumera los nombres de políticos y asesores: “Do ut des”

Con la detención de Kylie comienza el escándalo más grave de la historia de la Unión Europea. en la investigacion agarre recto Incluso Europa es incapaz de formar un frente común en temas cruciales como las políticas energéticas, la crisis económica y la amenaza de la desindustrialización. y el Marruecosque influye en la política europea a través de su muy fuerte actividad de cabildeo. para ver de cerca, Brissaderet fue a los campos de Argelia donde se habían refugiado los saharauis. Un pueblo que sufre desde hace años, según organismos internacionales, violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas y torturas. ¿Por qué Europa siguió firmando acuerdos comerciales con Marruecos a pesar de las sentencias del Tribunal Europeo sobre su ilegalidad?

EUROPA EN VENTA es una consulta de Riccardo Iacona, Giulia Bosetti y Eleonora Tundo

Eugenio Catalani, Andrea Finale y Raffaele Marco della Monica.