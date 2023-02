Por lo tanto, el ejército ruso en Donbass está tratando de socavar la resistencia ucraniana – Corriere.it

Los invasores decidieron crear destacamentos o unidades de choque, departamentos destinados a reemplazar batallones de combate y utilizados en batallas en trincheras, en áreas boscosas o en áreas urbanas. En teoría son formaciones más ágiles, compuestas por tres tanques, seis piezas de artillería, seis vehículos blindados, ametralladoras pesadas, sistemas antitanque y lanzagranadas. Los detalles se describieron como evidencia que podría haber sido encontrada en la introducción y publicada en Internet por un funcionario ucraniano, que está protegido para permanecer en el anonimato. De acuerdo a las instrucciones No debe transcurrir más de un minuto desde el final del fuego de cobertura de los cañones hasta el momento del ataque.. Está prohibido – escriben – ocupar trincheras enemigas donde puedan esconder trampas explosivas. Los heridos deben ser evacuados por equipos de rescate pero no por el personal militar involucrado en la misión. Luego, existen reglas estrictas para el uso de drones donde deben mantenerse y también para solicitudes de soporte. Tal vez los ocupantes tengan escasos medios a su disposición y confíen en las “facciones”. – divididos en compañías y pelotones – creen que pueden resistir una acción prolongada a pesar de las grandes pérdidas, 400-500 soldados por día (según los ucranianos).

preguntó un experto, el general australiano Mick Ryan Si el ejército tiene logística adecuada y es capaz de explotar cualquier vulnerabilidad que surja En las defensas de Ucrania. Es decir, los atacantes podrían abrir la brecha pero, por lo tanto, el comando central no tendría forma de profundizar. El éxito táctico no seguirá al éxito estratégico. Además, la innovación implica una modificación en curso, y no se dice que sea fácil. Estas son observaciones que no serán confirmadas ni desmentidas no en la mesa, sino en el piso donde están los habituales y Wagner, Aunque a un ritmo muy lento, están progresando. Hasta qué punto y cómo lo veremos.