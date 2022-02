Putin envió al ejército ruso a Ucrania – Corriere.it

para Fabricio Dragosi

El presidente ruso, habiendo reconocido las repúblicas independientes de Donbass, ordenó a su ejército entrar en su territorio la tarde del lunes 21 de febrero para asegurar la paz.

Hablando en la reunión de emergencia, el embajador de Ucrania ante las Naciones Unidas, Sergey Kiseltsya, explicó: Estamos comprometidos con la vía diplomática pero estamos en nuestra tierra, no le tenemos miedo a nada ni a nadie. No renunciaremos a nada por nadie. No febrero de 2014, cuando Rusia invadió Crimea, sino febrero de 2022. Entonces Kyslytsya especificó que las fronteras de Ucrania no cambiarían.