Prueba en carretera y revisiones Lynk & Co 01, uno de los coches emergentes en Italia con calidad Volvo y precio especial

Enlace y Asociados 01 Ha sido calificado como uno de los mejores crossovers del mercado, gracias a su innovadora fórmula de arrendamiento con opción a compra. Beneficiarse de la experiencia de Volvo que contribuyó al establecimiento de esta subsidiaria fabricante de automóviles chino-sueca del grupo. gelatinaLynk & Co 01 presenta un interior sofisticado y un sistema de información y entretenimiento avanzado. Ofrece amplios interiores y mecánica avanzada.

Lynk & Co 01 adopta un Tren motriz híbrido enchufable Se deriva del tipo presentado en el Volvo XC40 Recharge Plug-In, que garantiza el rendimiento en la carretera. A pesar del rango de precio, que tiene en cuenta el modelo de alquiler/suscripción, el crossover de gama media también es una alternativa válida a modelos más pequeños y menos refinados.

Aunque Lynk & Co 01 es aún poco conocido por el gran público, es un hecho emergente en el panorama automovilístico. Con su estilo original, logra sobresalir entre la multitud de SUV similares y luego convencer con sus cualidades una vez que lo exploras en detalle. Para ver mejor:

Lynk & Co 01, prueba de carretera

Lynk & Co 01 opiniones

El Lynk & Co 01, con su diseño distintivo, hace uso de los mismos mecanismos que se encuentran en el Lynk & Co 01 volvo xc40. Ambas marcas son propiedad del fabricante de automóviles chino Geely. Esta conexión resultó útil durante las pruebas de choque de Euro NCAP, donde el Lynk & Co 01 funcionó bien. Tiene tracción delantera y un motor eléctrico de 90 caballos de fuerza combinado con la caja de cambios robótica de doble embrague, lo que le da al automóvil una configuración híbrida enchufable con una potencia combinada de 265 caballos de fuerza.

El diseño está orientado a la comodidad. Y la dirección proporciona una precisión adecuada, incluso si algunos competidores superan en este aspecto. El único inconveniente son las llantas de 20 pulgadas, que reducen la absorción de los baches de la carretera. La palanca de cambios se siente un poco incómoda: se requieren dos clics separados para cambiar de atrás hacia adelante y hacia atrás, lo que puede llevar más tiempo al maniobrar.

La cabina, por otro lado, tiene algunas fallas: está bien terminada y hecha materiales de alta calidadAmplio y equipado con prácticos controles físicos de fácil selección y uso. Los gráficos del tablero digital y el sistema multimedia también son modernos y brindan información clara sin causar confusión, aunque se podría mejorar parte de la lógica del menú. El baúl, si bien no es pequeño, tiene un piso falso casi inservible que alberga una batería de servicio de 12 voltios, colocada allí por razones de seguridad durante las pruebas de choque.

El coche solo está disponible con una Configuración opcional completa, con la posibilidad de elegir entre azul o negro únicamente y decidir si incluir o no un gancho de remolque. La elección pasa principalmente por comprarlo u optar por la fórmula de alquiler, que incluye todos los servicios y ofrece la posibilidad de desistimiento en poco tiempo.

Lynk & Co 01 ofrece una amplia variedad de funciones, incluidas las más Sistemas de seguridad avanzados y un sistema multimedia rico y receptivo. Aunque no cuenta con materiales de primera calidad ni diseño de vanguardia, todo está hecho con mimo. Incluso comprándolo en pago sobre la marcha, el precio de Lynk & Co 01 es sensiblemente inferior al de competidores de similares características. El pago mensual es simple y transparente. A partir de 44.000 euros, o con suscripción mensual con un coste de 550 euros.

Aunque el diseño Enlace y Asociados 01 No demasiado rígido, te sentirás ágil sobre los baches más notables, lo que se ve realzado por la presencia de los neumáticos de perfil bajo. El maletero es bajo y el falso suelo casi inutilizable por la colocación central de la batería de servicio. Algunos menús del sistema multimedia necesitan mejoras, así como la lógica de la palanca de cambios.