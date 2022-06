Prostitución infantil y trata de personas

La operación policial Lost Souls condujo al descubrimiento de 70 niños desaparecidos en los Estados Unidos. Los niños de entre 10 y 17 años son víctimas de la trata de personas y de la explotación de la prostitución. Setenta niños han sido encontrados desaparecidos recientemente después de una operación policial de tres semanas entre México y Estados Unidos. Todos tenían entre 10 y 17 años y habían sido secuestrados. Muchos de ellos han sido identificados en Texas y México. El operativo policial “Almas Perdidas” comenzó a finales de abril y finalizó a mediados de mayo. Tocó los distritos de El Paso, Midland, Hector y Tom Green. Muchos organismos dedicados a los menores, como escuelas, oficinas de seguridad pública y departamentos de policía locales, se han visto implicados en la investigación de Maxi. Según los funcionarios, la mayoría de los 70 niños rescatados del tráfico de personas provienen del otro lado de la frontera con los Estados Unidos y han huido de la pobreza y la degradación. Por otro lado, hay muchos Retirado de las comunidades de menores o de los barrios más pobres De los Estados Unidos. Por otro lado, el número de niños secuestrados es bajo y sus familias han denunciado a la policía su desaparición. Se contactó a los padres de los jóvenes afectados y se les brindó consejería, asistencia psicológica y de salud. . Por ahora, no se han reportado arrestos, pero los funcionarios insisten en que la operación proporcionó “nueva información y pistas sobre la trata de personas, especialmente la trata de niños”. Las fuerzas del orden investigarán nuevas pistas en los próximos meses. READ Entrevista | Candidato principal Giovanni Buzzurro de Comites México: "Sueño con una comunidad italiana unida e inclusiva" Rimini, cadáver calcinado en un parque: cuerpo envuelto en llamas a la vista de un transeúnte “Lost Souls” viene después del final El operativo Maxi-Policía de 2021 se denomina “Fuerza Voluntaria” En marzo del año pasado permitió encontrar rastros de al menos 150 niños desaparecidos. Según los investigadores, había alrededor de 240 niños desaparecidos misteriosamente en los Estados Unidos. La policía está buscando a 90 niños desaparecidos después de una redada de agentes de “Volunteer Strong”. La medida, que tuvo lugar entre abril y mayo de 2022, promete ser una extensión del primer juicio en Tennessee y se ampliará aún más. Según los informes, 20 niños más siguen desaparecidos de la lista oficial.

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });

“Aficionado a la cultura pop amateur. Jugador apasionado. Fanático de la música. Amante malvado del alcohol. Experto en televisión. Orgulloso defensor de la web”.