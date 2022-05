Restaurante mexicano ‘agotado’ cierra después de 25 años: “Pero hasta pronto…”

Triste noticia no solo para los amantes de la comida mexicana sino también para muchos de Rávena: el restaurante ‘Mr Mex’ en Piazza Barrack cerrará sus puertas en un par de meses. Así lo anunciaron Fabio y Consuelo, los dueños de un restaurante que lleva casi 25 años al frente de uno de los negocios de catering más exitosos en el área de Rávena: puedes cenar auténtica comida mexicana en un restaurante colorido. Es necesario reservar meses.

“Mr. Mex cerrará (casi seguro) el 7 de agosto. – Los restaurantes saludan a los clientes – Después de casi 25 años, por motivos familiares y de salud, nuestro viaje a Rávena ha terminado. Hemos tratado de informarles a lo largo de los años que les encantará conociendo nuestro México y esta cocina. Queremos darte el calor del país también. Esperamos haber tenido un poco de éxito. Hemos crecido junto a ti durante tantos años y te lo agradecemos. , mientras hablábamos con algunos de ustedes, recordamos el comienzo de la aventura del Sr. Max. Restaurante Porticino en Marina de Ravenna Para empezar, llévanos a través de Magiore a nuestro restaurante en Piazza Barca. Cuánta gente hermosa nos encontramos en el camino . No será fácil. Pero no se despedirá. Me despediré en el próximo mensaje. Como siempre dice nuestro quemador, usted es el Sr. Max. Gracias”.

“Necesitamos mudarnos de Rávena a Servia, que es donde me crié -explica el cónsul entre Margarita y otra-, sabíamos que llegaría este momento, pero no esperábamos que llegara tan pronto. Consuelo quiere dejar una incógnita sobre esto: “Quién sabe… esto será una sorpresa. ¡Pero la hoguera no parará!”.