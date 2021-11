Project L: Riot Games ingresa a los juegos de lucha

Sin embargo, existe una industria en línea competitiva en la que Riot aún no ha ingresado; Un campo complejo, realmente incapaz de garantizar los personajes que se ven en los torneos MOBA, ahora se ve casi como un nicho para jugadores con habilidades (y fortaleza) sobrehumanas: los juegos de lucha. Para romper esa barrera, el equipo de EE. UU. Ha empleado a algunos de los veteranos ambientales más conocidos, y después de años de silencio finalmente logra mostrar su primera jugabilidad. Proyecto L. .

Sin embargo, a veces un equipo con personajes de Scrooge Paperoni detrás logra combinar gastos con una mezcla suficiente de competencia y pasión para producir algo de alta calidad. Especialmente Juegos antidisturbios , aunque mantiene un enfoque algo predecible en títulos competitivos en línea, ha logrado destacarse hasta el punto de ser definido por algunos como la “nueva tormenta de nieve” (y con suerte no es sorprendente, dado el estado actual de esa casa de software). Ahora, sin darse el gusto de exagerar demasiado, creemos que el estudio de California todavía tiene poco que demostrar que ha llegado al nivel del reconocimiento de Blizzard de los buenos viejos tiempos, sin embargo, sería una tontería no reconocer sus logros recientes, en medio de la calidad excepcional. of Arcane (una serie de televisión verdaderamente popular en casi todas partes)) y excelentes experiencias en múltiples áreas como Valorant y Legends of Runeterra.

¿maravilla? No esta vez



Proyecto L: Usar Ekko con ayuda probablemente confundirá a cualquiera

En serio, si aún duda de la buena voluntad de Riot, la presencia de Hermanos Kanon En las riendas del proyecto todas tus dudas deben disiparse. Para aquellos que no saben quiénes son, los dos son considerados padrinos de la “comunidad de juegos de lucha”, y Tony Cannon no es más que un inventor. deshacer el código de red, pero el paradigma cuando se trata de combate en línea. Su presencia, junto a otros personajes conocidos (Seth Killian, un conocido productor de Capcom, trabajó en Riot hasta hace dos años) podría sugerir que se tomó un camino similar a “Marvel vs”, pero en realidad el camino elegido. para el Proyecto L es ligeramente diferente.

El juego, de hecho, es sí “.luchador auxiliar”, Se trata de un juego de combate en el que puedes convocar a tus compañeros para realizar acciones adicionales durante los ataques o hacer sustituciones en la batalla, sin embargo no sigue la estructura clásica con un equipo de tres luchadores, sino una gestión más exótica“ en parejas ”. RunaterraEl juego también puede contar con una lista de personajes posiblemente enorme, aunque es absolutamente imposible tener a todos los campeones de League of Legends en el lanzamiento. Lo cierto es que en la liga no faltan guerreros con personalidad carismática y elegante para utilizar, sin olvidar aquellos con un potencial enorme una vez traducidos en un juego combativo.



Proyecto L: Ahri da la impresión de que es un monstruo en el aire.

por ejemplo , gafe asi que eco de sonido Ya estaba confirmado por el primer tráiler del juego (después de Arcane, era extraño no incluirlo). Si bien Jinx es claramente un área equipada con diferentes armas, Ekko ya está mostrando el deseo de Riot de ofrecer guerreros muy diversos, ya que puede usar su habilidad para rebobinar el tiempo para crear imágenes posteriores a las que puede regresar durante los combos para cambiar el ritmo de los ataques o sorprender al oponente con movimientos bruscos y cambios de posición.

Sin embargo, la riqueza que ofrece el universo de League of Legends no implica automáticamente un aumento masivo de la complejidad de los sistemas: Project L en la base quiere ser un juego de lucha entendido por cualquiera, eliminando así Entrada direccional compleja A favor de un botón dedicado para movimientos especiales (que cambian con las direcciones cardinales), un sistema de ataque triple con combos de tiempo convenientes es razonablemente similar a los que se encuentran en muchos juegos de lucha asiáticos modernos y probablemente se activa mucho con solo presionar un botón. Para ser claros, imagina un sistema cercano a Granblue Fantasy Versus, pero sin los tiempos de recarga de los movimientos, sin la misma versión de empuje, y significativamente más rico y rápido. Esta elección puede hacer que los veteranos levanten la cabeza, pero quizás esta vez no tengan que preocuparse por simplificar demasiado los sistemas.