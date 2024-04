“Si se hubiera producido en Italia, habría costado 10.000 euros más” – Corriere.it

Por Eduardo Nastri

“Habría sido imposible entregarlo por menos de 30.000 euros si lo hubiéramos construido en Italia”, explica Carlos Tavares, director general de Stellantis. Mientras tanto, el ministro Orso: “Está prohibido fabricar en Polonia un coche llamado Milano”.

Mientras tanto, el Ministro de Industria y Comercio de Italia, Adolfo Orso, comentó: “Un coche llamado Milano no se puede fabricar en Polonia. Esto está prohibido por la ley italiana que en 2003 definió el sondeo italiano, una ley que estipula que no está permitido proporcionar información que pueda inducir a error al consumidor.” Así dijo el ministro Adolfo Orso en Turín sobre el nuevo Alfa Romeo Milano que Stellantis presentó ayer en la capital lombarda: “Serán “indicaciones falsas vinculadas explícitamente a indicaciones geográficas. Por lo tanto, un automóvil llamado Milano debe fabricarse en Italia, de lo contrario se dará una indicación falsa, lo que no está permitido por la ley italiana”, añade Orso.