Halo Infinite y tramposo, los usuarios de Xbox solicitan la capacidad de deshabilitar el juego cruzado

hacer un juego aura infinita No es inmune al fenómeno. infiel Esto parece ser una carga para los usuarios. X-Box343 Industries, que reclaman una opción Desactivar el juego cruzado.

Hemos probado el multijugador Halo Infinite y podemos confirmar las muchas cualidades del segmento en línea de la espera exclusiva de Microsoft, pero está claro que en presencia de Usuarios inválidos La situación podría volverse insoportable.

Lamentablemente, las denuncias en este sentido están proliferando en las redes sociales, con videos de jugadores aparentemente indomables que logran noquear a sus oponentes en cualquier ocasión y ciertamente gracias a sistemas como embot.

“Esta es una de las razones por las que muchos usuarios de consolas eligen no jugar en PC”, escribió Meeie en Reddit. “Ahora que los trucos también se han confirmado en Halo Infinite, ¿tenemos la opción de desactivar el juego cruzado?”

“Además de la facilidad de uso en consolas, evitar a los tramposos siempre ha sido la razón principal por la que no he jugado en PC. Destiny, Call of Duty: Warzone, Battlefield, Apex Legends … todos tienen muchos tramposos en PC. Aunque nunca he encontrado nada en consolas después de que el juego cruzado esté desactivado “.

“Esto es realmente importante y creo que evitar una opción privada podría tener graves consecuencias para los jugadores de consola, que tienen que lidiar con los usuarios equivocados en la PC”.