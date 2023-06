Producto de Ikea que elimina el polvo, la suciedad y las gotas de agua (menos de 5€)

Ikea lanza el producto que será el deseo de todos en verano, ideal para limpiar cualquier espacio por menos de 5 euros.

Uno herramienta capaz de asegurar una limpieza a fondo, Eliminará el polvo y la suciedad en general así como el agua, tanto en interiores como en exteriores.

No hay restricciones en cuanto a Material Y productos, Se puede utilizar prácticamente en cualquier lugar y sobre cualquier superficie.

Cómo limpiar perfectamente y sin esfuerzo

El sueño de todos es limpiar rápidamente Y con un mínimo esfuerzo pero, especialmente cuando se trata de espacios al aire libre, no siempre es difícil. Después de todo, solo imagine lo que la propiedad requiere todos los días. Evidentemente, el suelo es difícil y complejo. No solo no se seca rápidamente y debe tratarse adecuadamente según los materiales, sino que a menudo dificulta la eliminación del pelo y el polvo.

Generalmente un pase de la aspiradora Primero hace una contribución válida pero no perfecta porque, especialmente en algunas partes de la casa como la cocina o el baño, la suciedad tiende a acumularse fácilmente y es suficiente. Unos momentos para encontrar pelo y pelo por todas partes.. Esto es más difícil cuando hay un desprendimiento de mascotas. Entonces la limpieza se vuelve épica. Las herramientas de uso común, como un trapeador, no son suficientes para limpiar rápido y bien.

Esto no cala hondo por todos lados, una vez mojado pesa mucho. Tampoco recoge adecuadamente la suciedad, especialmente el pelo que se pega por todas partes. La fregona debe estar esterilizada.Debido a que está hecho de tela, si se mantiene mojado no hará más que multiplicar gérmenes y bacterias y por lo tanto también se volverá peligroso, especialmente cuando hay niños gateando en la casa.

Así que tienes que elegir herramienta tradicional Cepillar pero para esquinas y juntas de suelo hay que avanzar a mano. A menudo es necesario utilizar bicarbonato de sodio y sal para desinfectar y blanquear las articulaciones donde se suele acumular agua. esto es sin contar El espacio exterior y todos los problemas. Unido a ello, no solo en verano cuando el calor ayuda a secar sino sobre todo en invierno cuando se acumula agua en los tejados y mantener limpia la terraza o terraza es imposible.

Suciedad y polvo producto IKEA

Ikea lanzó uno de El producto más útil de toda su historia.se trata trapeadorAgradable de ver y práctico. Usado por solo 5 euros. Esto se puede usar en cualquier lugar, incluso si nació como una herramienta terrenal. Y como es ligero y versátil, te permite limpiar sin esfuerzo cualquier rincón de la casa. Desde la suciedad hasta el agua lo elimina todo, es muy ligero con mango de aluminio y cabezal blando lo que permite llegar a cualquier lugar.

es perfecto para Limpie el espacio al aire libre Sin necesidad de secado pero también el interior para una limpieza rápida, especialmente en verano. También es práctico porque también le permite limpiar ventanas, duchas y cualquier elemento que encuentre por encima de la cabeza y que no se pueda alcanzar fácilmente. En particular, puede eliminar pelos, suciedad y pelos de una sola vez, todo lo que es difícil de encontrar con el trapo clásico, especialmente en el baño o en el balcón. La cabeza gira 180 grados Por lo tanto, se orienta según las necesidades incluso en espacios muy estrechos. El asa también tiene un pequeño orificio en la parte superior para que puedas colgarlo fácilmente.

Sin embargo, la verdadera ventaja es que es un materia especial, La cabeza está en realidad en el EVA y aquí es donde nace la revolución. Este material es suave pero duro al mismo tiempo y se puede utilizar sin peligro incluso en las superficies más delicadas como la madera, no deja marcas ni efecto.

EVA ¿Cuál es el material del futuro?

Este material es muy especial porque en realidad es una de las opciones ganadoras para el futuro. Eva representar etileno acetato de vinilo Cualquier material plástico derivado del etileno y acetato de vinilo. Es un polímero a partir del cual se producen artículos como el caucho, y es muy suave y flexible, por lo general. Sin embargo, con el tiempo, estos materiales, destinados a diferentes usos, han encontrado aplicaciones muy prácticas incluso en la vida cotidiana. están marcados b Increíble ligereza Y a la vez con una excelente duración frente a cualquier otro tipo de material similar.

Y impermeable, Es mucho saludable Resistente a los agentes químicos, incluso a los aceites ya las altas temperaturas. Por lo tanto, no se agrietan, no se queman y no se pueden “desgastar”. De hecho, resiste el desgaste de manera excelente, impactos como vibraciones o incluso choques no tienen ningún efecto, está entre los mejores productos en cuanto a resistencia al estrés, no absorbe elementos externos y es prácticamente impermeable por hongos y bacterias Además de ser completamente hipoalergénico y antitóxico.

Así es en esencia Producto a prueba de bombas Porque no se desgasta con el tiempo, no se gasta ni desgasta, se puede usar en cualquier lugar, no se raya y es ideal para limpiar gracias a sus capacidades. No es casualidad que se utilice para paneles fotovoltaicos, en embalajes, para calzado y para protección. Es seguro De hecho, es ampliamente explotado en el campo de la biomedicina. Así que Ikea consiguió crear un producto revolucionario, práctico e indestructible por tan solo 5 euros, que no debe confundirse con los típicos cepillos de exterior que en cambio están hechos de un material gomoso y por lo tanto se rompen fácilmente.