«¿Procedimiento de San Remo? No es mi trabajo. ¿Sandía? La opinión es la opinión de quienes están en el gobierno” – Corriere.it

La pregunta y la respuesta continúan en los tonos ligeros que son la clave de su sarcasmo: “No dejemos que se nos escape. Le dijo a Francesca que iba el nueve Voy a su casa y le pincho las llantas. maquina mentana». Así que va en serio: “Ya basta de esta historia de que todo el mundo está migrando, Rai siempre es Rai y no TeleMeloni, ya que antes existían TeleDraghi, TeleMonti y demás. Rai siempre es querida, como una madre, esté quien esté en el gobierno”. El tema de San Remo es ineludible: “No es mi trabajo, ¿aún no lo has entendido? Cuando me preguntan “¿cuándo acogerás San Remo?”, no digo que me sienta ofendido, pero casi. Estoy haciendo otra cosa, si presento San Remo después de la cuarta canción me aburriré mucho. La verdad es que he hecho cinco Sanremos seguidos, porque este año saldremos del Hotel Ariston con nuestra copa”.