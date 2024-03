Princesa Peach: ¡Hora del espectáculo!, reseña

Respecto a las primeras imágenes reveladas el año pasado, el aspecto de la princesa ha sido modificado, tanto en el arte como en las expresiones faciales, para hacerla más creíble y tenaz, sin provocar cambios excesivos en el personaje, fiel a su identidad. mostrado en la película Super Mario Bros. . La intención de caracterizar aún más a Peach es clara, pero si Nintendo ha sido Nintendo durante tantos años, hay razones muy específicas, quizás la más importante de las cuales es que rara vez crean un título sin una identidad de juego precisa: Princess Peach: Showtime! Así que no sólo juego de princesa “, pero es una creación única en el panorama interno de la compañía. No es ni una aventura ni un juego de plataformas, ni siquiera un título multijugador: es una muestra de diferentes géneros, con Peach – y sus múltiples transformaciones – actuando como condensador.

Trama y estructura del juego.

The Shining Theatre presenta La aventura de la princesa Peach: ¡Showtime!

allá Trama Princesa Peach: ¡Hora del espectáculo! Como suele suceder en los juegos de Nintendo, es bastante simple: la Princesa Peach va al Shining Theatre para disfrutar del espectáculo, cuando toda la estructura es invadida y trágicamente cambiada por el malvado Gooseberry y sus subordinados de Company of the Must(!). Con la ayuda de la estrella revoloteante y sus poderes, la princesa es la única que intenta resistir el oscuro destino que le espera en el escenario. Independientemente del contexto, la intención de los desarrolladores de crear un mundo nuevo, original y paralelo al del Reino Champiñón es admirable: no hay enemigos clásicos de Super Mario, e incluso la presencia de Toads se mantiene al mínimo. Si el oficio es loable, la creación de nuevas imágenes lo es un poco menos: aparte de la Princesa y la Grosella, con excepción de algunos jefes, los habitantes del escenario (en términos de carisma y diferenciación nos recuerdan a los Palmensianos de Super Mario Sunshine) y los enemigos son en gran medida desconocidos.

el Teatro brillante, que se desarrolla en varias plantas, es el equivalente, simplificado a lo básico, del castillo de la princesa de Super Mario 64: sirve como estructura de conexión para los distintos niveles. Estos últimos pueden tratarse en cualquier orden dentro de una misma planta, que suele albergar cuatro de ellos. Fiel al tema del juego, cada escenario ofrece una visión diferente y una mutación diferente de Princess Peach, el equivalente a probar un determinado tipo de videojuego.

Princess Peach: Showtime!: La transformación del ladrón es una de las mejores transformaciones

Sin darle una descripción demasiado detallada, Algunos ejemplos prácticos de transformaciones.: Swordswoman Peach es la heroína de un juego de acción y lucha. La superhéroe Peachy en un juego de lucha de desplazamiento con etapas de disparos. El programa Ninja es de estilo sigiloso, el programa Detective recuerda a una aventura gráfica simplificada y Peach Pastry Chef ofrece una versión más avanzada (y contextual) del minijuego Mario Party en el que hay que trazar una línea con un marcador. Peach Thief es la protagonista de un juego de plataformas con puzles, Peach Siren de un juego de puzles de temática musical, una vaquera de un juego de plataformas con carreras de robots, una patinadora de un juego de ritmo y Kung Fu, a medio camino entre un juego de lucha y un juego de acción rápida. eventos de tiempo. Básicamente, no falta diversidad temática.