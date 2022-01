Alarma de WhatsApp, la estafa que ve “números desconocidos” está en circulación

Una nueva estafa está circulando en Whatsapp de la que, quizás, realmente nos ocuparemos estos días. Pero si no es así, ¿de qué se trata exactamente?

trucos en El whatsappDesafortunadamente, siempre fui uno amenaza global No hicieron más que aumentar tiempo extraordinario. Por esta razón, debemos estar preparados para tal Posibilidades Espero que no termines en uno de ellos Trucos terribles. Además, parece que recientemente ha aparecido otro género en particular peligroso Y el puede atraparnos no está listo Mira y mira como funciona esto Falsificación.

da esto IntroduccionesTodo lo que queda es resaltar lo siguiente metodologias Y mira como funciona esto criminales. Ya eres consciente de ello, o tal vez esto Información Probablemente salvarte ¿verdaderamente?

¿Cómo funciona la estafa?

I estafadores Parece que están usando un número de teléfono. VoIPEs una práctica estrictamente prohibida en WhatsApp y, sin embargo, es Ignoralo, solo para orientar anuncios a una variedad de usuarios sin un usuario señal precisa Residencia en.

Más tarde, cuando encuentran un archivo . número Teléfono móvil Válido Envía un mensaje falso pidiendo frases similares a “disculpa quien eresfinge no saber Persona En cuestión para superar, en definitiva, Confianza de la víctima.

Entonces preguntan Algunos detalles Relacionados comoOmar, el Sustantivo y el trabajoLuego pregúntales sobre sus cuentas en diferentes redes sociales. Los ejemplos pueden ser Instagram el Sitio de redes sociales de Facebook, pero obviamente también pueden solicitarlo otros.

Sin embargo, agréguelos en un archivo lista de contactos Quiénes son Aplicaciones Solo podría ser una mala idea: el atacante chantajea al usuario robando ambos Fotos reales quien – cual fotos retocadas, amenazante detectado Sobre la web.

aparte de esto criminales También pueden echarle un vistazo. Comunicaciones de la víctima Para obtener más información personal sobre el último¿Cómo sabes quién es tu familia? amigos, qué hacer en la vida, cuándo hacerlo, etc. En resumen, digamos que un archivo Ejercicio En la pregunta no es muy diferente a la de Acosador ordinario.

Por trivial que parezca, de hecho muchos lo han hecho Tengo que decir Desde malas experiencias a alrededor. Algunos de estos se informaron directamente en WABetaInfo, donde Cómo funcionan los estafadores ¿Y qué hacen con el tiempo?

Obviamente es difícil caer en esto trampas Para aquellos que ya conocen lo siguiente Información, pero algunos niños, o simplemente personas que lo ignoran, podrían ser engañado fácilmente está sujeta a cualquier truco Lo cual, desafortunadamente, a veces es realmente un escape.