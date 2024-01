Primer vistazo al Golf R 2024

Se esconde pero no mucho. – Después de lo esperado Peinado del cabello Del Volkswagen Golf de octava generación (aquí News), también será el turno del Golf R, la versión más potente del compacto. La compañía alemana dio un adelanto del que será el nuevo tope de gama en Austria, en la pista de nieve y hielo de Zell am See, donde mostró un prototipo del coche camuflado. Volkswagen Golf R. estar en casa esperando Mediados de 2024Se beneficiará de las actualizaciones estéticas y tecnológicas previstas para el Golf, haciéndolo más deportivo que el GTI. Por ejemplo, se puede ver un gran alerón trasero, parachoques más afilados y pinzas de freno azules.

ya no hay nadie como ella – pero corazón Volkswagen Golf R 2024 todavía está bajo el capó. A la espera de comunicaciones oficiales, esperamos la confirmación del motor. turbo de 4 cilindros El 2 litros es capaz de generar 333 CV y ​​420 Nm de par, valores que pueden incrementarse ligeramente mediante un rediseño. Una caja de cambios DSG de doble embrague distribuye potencia y par al coche Tracción en las cuatro ruedasPermitiéndole alcanzar una velocidad máxima de 270 km/h. Este será probablemente el Golf R mas poderoso ofrecido por el fabricante hasta el momento.

Muestra garantizada – Garantizar la calidad de lo nuevo. Volkswagen Golf R Está Johan Kristofferson (En la foto de arriba). El seis veces Campeón del Mundo de Rallycross tuvo la oportunidad de probar la actualización en la pista helada de Austria y confirmó que “fue muy interesante sentarse por primera vez a bordo del nuevo Golf. Sólo puedo decir que, aunque el Golf R tiene Aún no ha sido revelado, excepto que hay uno debajo de su disfraz. Un verdadero auto deportivo Los fans de la marca R ya pueden esperarlo con ansias”.