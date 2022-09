Porque algo podría no hacer sonreír a Putin – Corriere.it

Xi Jinping vuelve a viajar después de 3 años: en Samarcanda se reunirá con el presidente ruso Putin. También discutiré con él la situación en Ucrania, el gas y las estrategias conjuntas: pero Moscú sabe que Beijing no hace nada por nada, y los politólogos no esperan una participación directa en la guerra. Porque no hay aliados eternos

De nuestro corresponsal de Beijing

La xplomacia ha vueltoXinhua anuncia que da la bienvenida a la misión del presidente chino a Asia Central, donde ahora participa en la audiencia, por primera vez en casi tres años.

Xi Jinping ha retomado su papel de gran viajero en Nur-Sultan, la capital de Kazajistán. Llegada enmascaradaen cumplimiento de las medidas anti-Covid que aún obligan a millones de chinos a apagar y reiniciar después de unas horas Samarcanda en Uzbekistán, destacando la reunión de Vladimir Putin39 de su historia de amistad personal.

Los rusos dicen que confían en que China haya decidido brindar un mayor apoyo a la empresa ucraniana..

En febrero pasado, Xi y Putin prometieron una cooperación ilimitada, empujados el uno al otro por la sospecha mutua y el resentimiento hacia Occidente.

Pero aunque duerman en la misma cama, no tienen los mismos sueños.. Esto se evidencia en la primera oración de Xi a Nur-Sultan: No importa cuánto haya cambiado la situación internacional, China siempre se adherirá a la independencia, soberanía e integridad territorial de Kazajistán. Una advertencia no tan oculta sobre las ambiciones de Putin: Eso significa que Beijing no tolerará la participación de Rusia en la reactivación de su antigua hegemonía en Eurasiaexplica Neva Yao, investigadora de Osce en Asia.

La labor diplomática de Xi, la Xiplomacia impulsada por la Agencia de Noticias Xinhua, se puede resumir en cuatro puntos:

1) Revivir las Rutas de la Seda, sumido en la epidemia y los problemas de la deuda internacional que asolaron a muchos países que participan en el proyecto masivo chino. No es casualidad que Xi volviera a viajar con una escala en Kazajstán, donde en 2013 habló por primera vez de Yidai yilu (Cinturón de Carretera), el nombre en mandarín de un plan que prometía invertir más de 1.300 millones de dólares. En 2000 se desplegará infraestructura en más de cien países.

2. La xplomacia recuerda ahora a Samarcanda en Uzbekistán, donde se celebra la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái, otra criatura china que reúne a ocho países. Fue fundada en 2001 por China, Rusia y cuatro ex repúblicas soviéticas (Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán). Iba a ser un foro para el diálogo sobre seguridad centrado en la lucha contra el terrorismo y el separatismo. Beijing ahora dice que tiene un gran potencial económico, porque las matemáticas muestran que la Organización de Cooperación de Shanghai reúne al 41 por ciento de la población mundial y al 24 por ciento del PIB mundial. Irán también será bienvenido en Samarcanda; Otra liga de países, desde Turquía hasta Arabia Saudita, ya tiene un papel de observador. Putin también puede contentarse con el desarrollo de la organización tan querida por Xi: puede ayudar a Rusia a escapar del aislamiento impuesto por Occidente.

3- Cara a cara entre Putin y Xi Domina estas maniobras asiáticas. Moscú anunció la semana pasada que la 39ª cumbre entre los dos líderes se llevará a cabo en Samarcanda. Pekín no confirma desde hace días, para dar una señal de superioridad del secretario general de Estado del PartidoQue acepta invitaciones cuando lo considera oportuno. Sin embargo, no hay duda de que el encuentro cara a cara tendrá lugar mañana o más tarde. Y el Kremlin lo restableció esta mañana, prometiendo hacerlo. Discusión sobre la guerra en Ucrania, la situación en Taiwán y otros temas regionales e internacionales. El objetivo es mostrar una alternativa al mundo occidental, como apuntan los rusos.

Las operaciones en Ucrania van mal y Putin necesita apoyo: ¿Cuáles son los límites de la cooperación ilimitada? Xi prometió en febrero pasado. El Kaiser se dio cuenta de que Pekín no hace nada por nada: En Samarcanda hablaré mucho sobre el gas. Este verano, Beijing aumentó su demanda de gas ruso en un 60% y se estima que comprará el 20% de la producción de petróleo de Moscú. Ahora está prevista la construcción de un nuevo gasoducto, Power of Siberia 2, que dará salida a la producción rusa, ahora que Occidente ha decidido liberarse de la dependencia de Moscú. Rusia también encarga suministros de alta tecnología fabricados en China y la moneda china para pagos, ya que el acceso al dólar se ha reducido significativamente debido a las sanciones de Washington. En broma, pero revelando la realidad, Putin lo dijo públicamente Los amigos chinos son fuertes negociadores y buscan ante todo su propio interés nacional.. Beijing aumentó su comercio con Rusia, pero En los últimos meses, he tenido cuidado de no correr el riesgo de sanciones secundarias..

4. Con el Ejército Rojo luchando contra el contraataque de Kyiv, el archivo ucraniano que Putin necesita compartir con Xi.

Pero China seguirá evitando cualquier participación en la guerra rusa, especialmente ahora que las fuerzas de Putin sobre el terreno han fracasado, explica Shi Yinhong, profesor de relaciones internacionales en Renmin en Beijing. Al analizar el mundo político, ni la simpatía ni el apoyo diplomático y político a China serían realmente útiles, incluso si el salto en las compras de energía desde abril hubiera brindado poco apoyo no militar. En marzo, el mundo de la política es Weique está en Shanghai en el equipo ejecutivo de un centro de investigación del gobierno, Envió un análisis al American Carter Center en el que vaticinó la derrota de Putin, políticamente si no militarmente, e indicó que no hay aliados eternosEnemigos permanentes, solo los intereses nacionales de China son eternos y permanentes.

El interés de China en reorganizar el sistema internacional, resistiendo el intento de cercar a Estados Unidos. También contrasta con la Organización de Cooperación de Shanghai de las diversas alianzas asiáticas que ha tejido Joe Biden. Rusia sirve a esta estrategia geopolítica china, dice Yun Sun, quien dirige el programa de China en el Centro Stimson en Washington. Concluye tratando de leer la opinión de Xi: si Rusia puede ganar en Ucrania, China tendrá un aliado muy poderoso. Si Rusia pierde, se convertirá en un vasallo, pero siempre útil en la lucha contra Occidente..