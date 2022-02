¿Por qué fue elegido? – Corriere.it

para lorenzo nicolau

Ucrania pidió ayuda al millonario ruso-israelí con las conversaciones y viajó a Bielorrusia para participar en las discusiones, según el Jerusalem Post.

después de la final Copa Carabao (Copa de la Premier League inglesa), que perdió en los penaltis ante el Liverpool, declaraciones del presidente romano abramovich Parece que al menos han desatado el gran nudo que ha afectado a Chelsea al menos. El empresario ruso, propietario del Blues desde 2003, manifestó su deseo de confiar la gestión de la empresa a la máxima entidad benéfica del club. . Todo esto para evitar sanciones económicas impuestas a los oligarcas cercanos al presidente el presidente ruso vladimir putin De alguna manera puede involucrar al equipo, evitando parte del bochorno que ha surgido en los últimos días por el conflicto en Ucrania. Lo hago por el blues. Desde que estaba al frente del club, siempre defendí sus intereses. Por ello he dejado mi cargo actual, encomendando las principales tareas administrativas a los directores de la Fundación Chelsea. Y poder explicar que Abramovich es un hombre de paz, según Correo de Jerusalén En Bielorrusia para las conversaciones entre rusos y ucranianos a petición de Ucrania, para actuar como mediador. De hecho, como sabemos, delegaciones de Rusia y Ucrania llegaron a la ciudad fronteriza bielorrusa de Gomel y comenzaron conversaciones para encontrar una manera de poner fin a los combates en Ucrania. Abramovich tiene estrechos vínculos con las comunidades judías de Ucrania y Rusia. El embajador de Ucrania en Israel, Yevgen Cornichuk, no comentó específicamente sobre la participación de Abramovich en las conversaciones, pero dijo que apreciaba a cualquiera que pudiera ayudar, si tuviera suficiente influencia.

En Gran Bretaña a pesar de las palabras recibidas en los últimos días abramovich, Quien parecía seguro de que la gestión de la empresa podría simplemente transferirse, la organización que opera en el tercer sector quiere ver con claridad, según el informe de la BBC y Sky Sports Uk, para asegurarse de que la ley británica permita tal proceso sin implicaciones legales. Actualmente, ya se encuentra trabajando un equipo de abogados que evalúa minuciosamente el cumplimiento de la normativa aplicable, antes de dar el visto bueno para la elección del presidente. El director general del equipo, que también dirige la fundación, es el fiscal federal que hace las debidas consideraciones sobre la viabilidad. bruce dólar, y otras personalidades destacadas del blues, todos los cuales son miembros de la junta directiva de la Fundación Chelsea. Entre otros, también está Emma Hayes, directora del equipo femenino, directora financiera pablo ramos y Sir Hugh Robertson, ex presidente de la Asociación Olímpica Británica. El caso también ha inflamado recientemente la política nacional porque Abramovich, incluso de otra forma, no venderá el club, pero seguirá estando en una posición destacada. Una cláusula que no protege al empresario de las acusaciones del Parlamento inglés, en concreto del Partido Laborista, desde el que ya se han alzado muchas voces que disputan no solo el papel de cabeza del magnate ruso, sino también sus orígenes económicos. y permanencia en suelo inglés, Teniendo en cuenta que Abramovich ya fue expulsado en 2018 por la historia del espía Sergei Skripapara.