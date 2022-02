"Es una pena, solo quedan unos segundos. Sobre los goles..."

Roma – Lazio Coe vs Napoli, gol de recuperación de Fabián Ruiz condena a la biancoceleste. Termina 1-2 en el Olympique. maurizio sarri Comentó sobre Dozen Microphones: “Buen partido, en la primera parte solo jugamos, y lamentamos haber terminado 0-0. Lo recuperamos, y luego el último ingenio nos costó el juego. Fuimos a tres juegos en la banda y tuvimos un mal desempeño detrás de nosotros. Hace unos meses era un partido injugable para nosotros, ahora ya no lo es. Pasó con el Oporto tras el gol del 2-1, pero no pasó mucho. Ocurrió esta noche cuando nos arriesgamos como el medio de Luis Alberto. Fue un riesgo calculado mientras estábamos abajo, pero una gran ingenuidad mataría a un jugador en el flanco. Quedaban 50 segundos, hay un gran pesar”.