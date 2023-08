El hombre en el neurólogo conductual Adit Friedberg Oficina no puede hablar. “Ni siquiera podía pronunciar una palabra”, dijo Friedberg. El hombre había perdido la capacidad de comprender o pronunciar palabras, y se le diagnosticó afasia progresiva primaria, una forma de demencia frontotemporal (FTD).

Algunas personas con demencia como este paciente desarrollan o experimentan una mayor creatividad visual incluso cuando sus cerebros se deterioran. Sin embargo, el mecanismo subyacente no se conocía hasta hace poco. Quédate liderado por Friedberg et al., que reveló las posibles estructuras cerebrales involucradas y las conexiones entre ellas.

El trabajo también nos ayuda a comprender las diferentes formas de creatividad, dijo Friedberg, porque no está claro “si los mecanismos cerebrales que intervienen son responsables de crear una obra de arte inspiradora o de inventar una tecnología transformadora”.

he aprendido ana adams que es el foco de un estudio de 2008 realizado por neurólogos Bill Seeley Miller y colegas de la Universidad de California, San Francisco.

“A menudo, es todo lo contrario”, dijo. Raquel Gutiérrez Zúñiga , neurólogo del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja de Madrid, que no participó en el estudio. Incluso los artistas, cuando desarrollan una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, “sus métodos se vuelven más simples”, dijo.

“En neurociencia, somos muy buenos para describir las deficiencias”, dijo. “Para mí, y creo que para la mayoría de la gente, fue como una paradoja. No era algo en lo que estábamos entrenados para pensar”.

Con tan pocos datos, en parte porque solo un pequeño porcentaje de pacientes con FTD experimentan creatividad artística visual (Friedberg y Miller encontraron un 2,5 por ciento en su estudio), no fue posible descubrir un mecanismo. “Se necesitaba un estudio de cohorte”, dijo Friedberg, “porque ayudaría a identificar patrones entre estos pacientes que son únicos para ellos.

Para el primer estudio de cohorte de pacientes con FTD con creatividad artística visual, Friedberg comenzó evaluando cientos de registros de pacientes recopilados entre 2002 y 2019. Pudo identificar a 17 pacientes con FTD con creatividad artística visual y relacionarlos con sujetos sanos y pacientes con FTD que no mostró creatividad. . Esto permitió al equipo de investigación investigar cualquier cambio cerebral relacionado con FTD que fuera exclusivo de los pacientes con FTD y creatividad artística visual.

Los investigadores utilizaron datos de imágenes de resonancia magnética estructural (IRM) que muestran la estructura y el volumen del tejido cerebral para realizar un mapeo de la red de atrofia. Es una técnica que compara el cerebro de un paciente con el cerebro humano de un no paciente para determinar qué área del paciente se ve afectada y cómo podría aumentar o disminuir su actividad como resultado.

Es posible que otras áreas del cerebro (no degradantes) que se ven afectadas no se comporten de manera muy diferente de lo normal, pero su actividad puede ser más notoria (aumentada o disminuida) porque ya no reciben la misma retroalimentación del área del cerebro. que está degenerando.