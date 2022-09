Polio en Nueva York: emergencia por desastre declarada después de que se detectó virus en las aguas residuales del condado de Nassau

Condado de Nassau, Long Island (WABC) – Nassau es el último condado del estado en detectar poliomielitis en las aguas residuales, lo que indica una propagación comunitaria.

La gobernadora Cathy Hochhol declaró el estado de emergencia por desastre en medio de “evidencia de propagación de la poliomielitis”.

El anuncio permitirá que más tipos de proveedores administren la vacuna contra la poliomielitis, como los farmacéuticos, en efecto, lo que facilitará su obtención.

Esto no significa que haya un brote. Pero esto significa que, en caso de un brote, la vacuna evitará cualquier propagación.

La poliomielitis se ha detectado previamente en aguas residuales recolectadas en muestras en los condados de Rockland, Orange y Sullivan y en la ciudad de Nueva York.

Las cepas recuperadas en las aguas residuales en los tres condados anteriores y la ciudad de Nueva York estaban genéticamente relacionadas con el único caso identificado de poliomielitis en el estado: un residente del condado de Rockland.

Durante una conferencia de prensa el viernes, el director ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blackman, confirmó que no hay ningún caso de polio en el condado.

“No quiero asustar a nadie, no se han detectado casos de poliomielitis aquí en esta área o en el condado de Nassau”, dijo Blackman. “Nadie debe entrar en pánico, no hay crisis ahora, no hay ningún caso activo de polio en el condado de Nassau”.

Se descubrieron hebras de polio durante las pruebas de rutina de aguas residuales para detectar varios virus, incluido el coronavirus. Las pruebas han sido rutinarias durante los últimos dos años debido a la pandemia de coronavirus.

“Fueron clave porque lo que nos permitieron hacer fue tomar decisiones sobre si hubo un aumento repentino antes de que las personas realmente tuvieran síntomas y se lo informaran a sus médicos, por lo que nos ahorra días en los que podemos prepararnos”, dijo Blackman. .

Había un rastro del virus de la poliomielitis que podría haber venido del área de North Shore, que incluye Manhasset, Port Washington, Roslin y Glenwood Landing.

La muestra se tomó en la instalación de saneamiento local y se envió al estado.

Eso podría significar una de dos cosas: si alguien recibió recientemente una vacuna oral que no está disponible en los Estados Unidos, aparecerán rastros del virus en las aguas residuales.

“Si tenemos pruebas posteriores que continúan dando positivo, nos dará una idea de si es una situación continua o si es solo una prueba”, dijo el comisionado interino de salud del condado de Nassau, Andrew Knecht.

Otra posibilidad es que alguien tenga el virus y no haya sido reportado porque es asintomático.

“Alrededor del 74 por ciento de las personas que tienen la enfermedad no tienen ningún síntoma”, dijo Knecht. “Entonces, es posible que este sea el caso y que las personas solo deban estar atentas al estado de sus vacunas. Porque esa es la única forma de protegerse”.

El Departamento de Salud insta a cualquier persona que no lo haya hecho a que se vacune contra la poliomielitis. Los funcionarios del condado de Nassau dijeron que han estado en llamadas con el estado y los CDC para asegurarse de que el condado tenga suficientes vacunas para que cualquier persona que no tenga una pueda vacunarse de inmediato.

Todos los condados afectados tienen bajas vacunas contra la poliomielitis entre los niños pequeños.

Entre los niños que recibieron vacunas contra la poliomielitis antes de su segundo cumpleaños:

El condado de Rockland tiene una tasa de vacunación contra la poliomielitis del 60,34 %.

El condado de Orange tiene una tasa de vacunación contra la poliomielitis del 58,68 %.

El condado de Sullivan tiene una tasa de vacunación contra la poliomielitis del 62,33 %.

El condado de Nassau tiene una tasa de vacunación contra la poliomielitis del 79,15 %, en comparación con la tasa estatal del 78,96 %.

