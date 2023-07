Sí, una dieta saludable puede incluir alimentos ultraprocesados

¿Cuántas veces he escuchado que es mejor comer alimentos “integrales”? ¿O para evitar el “procesamiento”? Incluso hay un sistema que etiqueta ciertos alimentos como “ultraprocesados”, lo que llama la atención sobre los brebajes químicos hechos en un laboratorio. que nosotros tu Haremos todo lo posible para evitar. Pero como escribí antes, El grado de “procesamiento” de un alimento no te dice qué tan saludable es. Y ahora, los científicos del Departamento de Agricultura de EE. UU. han tomado medidas para demostrarlo.

Qué es ¿Alimentos ultraprocesados?

“Ultraprocesado” no es una categoría basada en la nutrición. Se basa en la escala NOVA, que considera que los alimentos son altamente procesados ​​si incluyen aditivos que no encontraría en una cocina casera o si se venden listos para comer. Esto da como resultado algunas inconsistencias irracionales: los vinos se procesan en exceso, pero el vino no. La hamburguesa está altamente procesada, pero el filete con un rollo al costado no lo está, incluso si esas dos comidas se prepararon exactamente con los mismos ingredientes.

La verdad es que muchos de los alimentos que compramos en el supermercado se ajustan a la definición de “ultraprocesados”, incluso si contienen relativamente pocos ingredientes y son buenas fuentes de proteínas, vegetales, granos integrales u otras cosas que deberíamos comer. obtener más de. Entonces Los científicos del USDA han creado un menú de tres días que cumple con casi todas las pautas dietéticas (Es decir, es mejor que lo que la mayoría de nosotros comemos a diario) a partir de ingredientes que casi siempre se pueden encontrar en la categoría de “ultraprocesados” de NOVA.

Por cierto, aunque a los fit-and-miss les gusta derrochar en las Pautas dietéticas para los estadounidenses, en realidad son una construcción bastante sólida para construir una dieta saludable. Tenemos un resumen de las pautas de 2020 aquí (actualizado cada cinco años, por lo que esta es la versión actual) e incluye declaraciones difíciles de argumentar como:

Los elementos esenciales que componen una dieta saludable incluyen: • Verduras de todo tipo – verde oscuro. Frijoles rojos y naranjas, guisantes y lentejas. farináceo. y otras verduras • Fruta, especialmente fruta entera Cereales, al menos la mitad de los cuales son granos enteros Productos lácteos, incluyendo leche sin grasa o baja en grasa, yogur, queso y/o versiones sin lactosa, bebidas de soya fortificadas y yogur como alternativas • Alimentos con proteínas, incluidas las carnes magras, las aves y los huevos. Mariscos; Frijoles, guisantes y lentejas. frutos secos, semillas y productos de soja • Aceites, incluidos los aceites vegetales y los aceites que se encuentran en los alimentos, como los mariscos y las nueces

¿Qué alimentos ultraprocesados ​​pueden estar en una dieta saludable?

Entonces, ¿qué hace una dieta saludable ultra hecha? ¿Cómo se ven los alimentos procesados? el Lista de muestra del USDA incluye :

Burrito de desayuno hecho con frijoles enlatados, claras de huevo líquidas, queso rallado y tortillas compradas en la tienda

Avena instantanea con pasas

Salsa y guacamole comprados en la tienda

Un sándwich hecho con pavo salado en pan de trigo

Yogurt de fresa

Asador de pollos

zumo de naranja

Leche ultrafiltrada (como Fairlife)

Finalmente, el 91% de las calorías provinieron de alimentos que NOVA considera ultraprocesados. (Puede Ver todas las comidas aquí.) Y cuando se clasificó en términos de lo que se consideraría una dieta “saludable”, el menú de muestra cumplió con la mayoría de los criterios. Tenía un contenido de sodio ligeramente más alto de lo ideal, y simplemente no contenía suficiente grano integral. No es perfecto, pero está bastante cerca. En conclusión, los científicos escribieron: “Los patrones dietéticos saludables pueden incluir la mayor parte de su energía de la UPF [ultra-processed foods]y aun así obtienen puntuaciones altas en la calidad de la dieta y contienen cantidades adecuadas de la mayoría de los micro y macronutrientes”. Así que las luminarias y los expertos en dietas deberían relajarse. Pero esto ya lo sabemos.