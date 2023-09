Pero al igual que el vinagre y el bicarbonato, sólo así podrás eliminar todas las incrustaciones del fondo del inodoro.

¡Dile adiós para siempre a la balanza del fondo del inodoro! Con este sencillo remedio casero podrás ahorrar tiempo y esfuerzo.

estas cansado de ¿Báscula en el fondo del inodoro? No te preocupes, con este sistema 100% efectivo podrás decirle por fin adiós al problema. De hecho, la mayoría de las veces, no importa cuántas veces hayas limpiado el baño, porque algunas manchas tienden a adherirse a los accesorios del baño y se vuelven prácticamente imposibles de eliminar.

Pero a partir de hoy todos tus problemas terminarán porque sólo necesitas refugiarte en Él. Este remedio casero es infalible Ya no tendrás que preocuparte por nada.

Olvídate de los trucos habituales a base de vinagre y bicarbonato y prueba este sorprendente método: en tan solo unos pasos El inodoro volverá blanco y brillante. como nunca antes.

Cómo quitar la cal del fondo del inodoro: el método infalible

Si crees que ya los has probado todos, pero aún no lo has hecho Quitar las escamas del fondo del inodoro. Esto se debe a que no utilizaste los productos adecuados. Olvídate de los detergentes habituales y Prueba este truco de bricolaje Nada menos que infalible.

No hablamos del clásico remedio de la abuela a base de vinagre de vino blanco y bicarbonato de sodio, sino de un Un tremendo sistema que permite limpiar el inodoro a la perfeccióneliminando de una vez por todas esas molestas anillas de la parte inferior.

Pues bien, para conseguir un resultado impecable hay que utilizar lejía. Pero ojo, al ser un producto muy agresivo, es importante utilizarlo con precaución, para no dañar las superficies del baño. Primero, si es posible, desmonte el asiento del inodoro. después, Use guantes de goma Luego vierte unas gotas de lejía pura sobre una esponja y frótala por toda la superficie, procurando que llegue a todos los rincones y llegue hasta el fondo del inodoro.

Déjalo actuar unos minutos y luego limpia todo con un paño ligeramente húmedo. Para eliminar el fuerte olor de este producto químico, puedes recurrir al uso de un limpiador perfumado. Volver a montar las diferentes piezas. ¡Y tu inodoro quedará como nuevo!

Consejo final: Como dijimos anteriormente, la lejía es un producto muy fuerte. No te arriesgues a dañar las superficies. Es una buena idea probarlo primero en una pequeña porción de sanitarios. Una vez que nos aseguremos de que no existen contraindicaciones, podremos utilizarlo en todo el baño.