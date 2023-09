Con el truco del enchufe que ahorra en facturas: descubre cómo

Si quieres ahorrar en tu factura, debes descubrir el secreto de los enchufes eléctricos. Esto es lo que es.

Ahorrar energía es la tarea diaria que tienen muchas familias para mejorar su situación económica. Lamentablemente, hay dos hechos importantes: por un lado, no podemos prescindir de la electricidad, dado su uso generalizado en la iluminación y los electrodomésticos; Por otro lado, las facturas de la luz siguen subiendo cada vez más.

Podemos revelarte que tu hogar esconde algunos secretos que podrían ser tuyos Ahorra unos 100 euros al año. Quizás pienses que esto no es mucho, pero volvamos a hablar el 31 de diciembre, cuando tendrás 100 euros extra en tu billetera.

Centrémonos en un aspecto que muchas veces se pasa por alto pero que es más importante de lo que parece: Los dispositivos están en modo de espera..

truco del tenedor

Se cree que un dispositivo que está apagado, pero aún conectado a la fuente de alimentación, no consume energía, pero esto es incorrecto. Incluso cuando el dispositivo está apagado, sigue consumiendo una energía mínima..

En particular, es importante monitorear todos los dispositivos que tienen una pequeña luz indicadora que cambia de color cuando se enciende o apaga. Entonces, Tenga cuidado con los televisores, reproductores de DVD, cargadores, teléfonos con pantalla e incluso dispositivos inteligentes.

Puede que no lo sepas, pero son la razón detrás de tus facturas elevadas. No olvidemos que el uso de electricidad se traduce en emisiones de dióxido de carbono, por lo que ahorrarla supone no sólo un beneficio económico, sino también una contribución al respeto por el medio ambiente.

Con estos secretos podrás guardarlo en tu factura

Ahorrar electricidad es sencillo: Desenchufe sólo los dispositivos que rara vez se utilizanEvite dejar los cargadores enchufados y elija dispositivos que entren en la categoría de eficiencia energética más alta posible.