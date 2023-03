Wall Street, desempeño en sesión 7 de marzo de 2023

Principales índices bursátiles de EE. UU. Disminuciones registradas en el rango de 1-2%después Comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Senado de EE.UU. El banquero indicó que las tasas de interés deberían ser más altas de lo esperado, ya que la batalla contra la inflación está lejos de terminar. .

El Dow Jones cerró con una caída del 1,72% a 32.856 puntos, mientras que el S&P500 perdió un 1,53% a 3.986 puntos. Un signo menos también es para el Nasdaq (-1,25% a 11.530 puntos).

Las plataformas META cerraron por debajo de la par (-0.21% a $184.51). Según algunos rumores, los recortes de empleo esperados para el grupo encabezado por Mark Zuckerberg pueden ser más severos de lo esperado.

En general, estoy bajo en acciones financieras. Goldman Sachs y JPMorgan Chase cayeron, perdiendo un 3,07% y un 2,94%, respectivamente.