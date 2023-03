¿Casas por 20.000 euros con garaje y sótano? No es broma: descubre dónde encontrarlos

Comprar una casa por 20.000€, con garaje y trastero, parece hoy en día una ilusión. Después de revisar el mercado, es posible que tengamos algunas sorpresas.

Aquí es donde podemos encontrar ofertas inmobiliarias incluso si tenemos un presupuesto limitado a nuestra disposición. Siempre y cuando, por supuesto, estés dispuesto a hacer algunos sacrificios.

Ciertamente no es el mejor momento para comprar una casa, incluso si es en Italia Media inferior a otros países del Viejo Continente, a un precio medio de 1943 euros el metro cuadrado. Pero como dijimos, el período de tiempo no lo hace más fácil para los posibles compradores de vivienda. Entre los aumentos de precios generalizados y el repunte de la inflación del año pasado, comprar una propiedad parece un poco una utopía, especialmente en los grandes centros urbanos. Un escenario al que hay que sumar los problemas laborales a los que muchos jóvenes, a su pesar, tienen que hacer frente. En definitiva, todo parece conspirar en contra de quienes están dispuestos a ahorrar y apartar dinero para partir de bases sólidas para solicitar un crédito hipotecario.

Pero en caso de necesidad, lo que no puede posponerse no puede posponerse. Así que, nos guste o no, tenemos que encontrar soluciones que nos permitan, con el presupuesto del que disponemos, adquirir la vivienda que mejor se adapte a nuestras necesidades. Examinando el mercado, en retrospectiva, se pueden encontrar algunas oportunidades. Siempre que, no hace falta decirlo, estés dispuesto a hacer algunos pequeños sacrificios.

Viviendas por 20.000 euros: cómo encontrarlas

En primer lugar, es bueno tener en cuenta que para reducir significativamente los costos, es posible Vete a vivir al pueblo, y a veces al campo.. La diferencia de precio con la ciudad es realmente muy clara. En los centros urbanos, las casas pueden costar más cinco veces. Otra diferencia relacionada es la diferencia geográfica. Específicamente entre el norte y el sur. el mediodía Los bienes raíces son mucho más baratos que en el norte. Una carta que naturalmente se aplica tanto a las viviendas en alquiler como a las que se encuentran en venta.

Para ser más realistas, entre las propuestas de bajo precio hay Viviendas por 20 mil euros. No es necesariamente pequeño. Dentro de las ofertas low cost también podemos encontrar chalets adosados ​​y pisos amplios incluso de más de un dormitorio. No te lo vas a creer, pero algunos de ellos están incluidos en el precio y además incluyen garaje y trastero. Y no tiene sentido explicar lo importantes que son para muchas familias.

No tienes que moverte mucho. Solo mira lo que son ubicado en su condado o región. Es posible que se pregunte qué debe hacer para poder verla en línea y luego hacer una cita para visitarla en persona. En realidad la cosa es muy sencilla. Solo necesita llegar a la sección apropiada del sitio ideal Es donde se ubican las viviendas, valoradas en unos 20.000 euros.

Incluso en competidores como inmobiliaria y ahora Puedes encontrar buenas posibilidades de compra. Si el precio sigue siendo demasiado alto, siempre hay una alternativa disponible 1 euro viviendas, que sin embargo requieren obras de renovación y no siempre se encuentran en lugares accesibles. Pero este es un aspecto que entra dentro de una valoración puramente individual.