Bolsas de Valores Hoy, 8 de marzo. Europa positiva. Lagarde: “Haremos lo que sea para combatir la inflación”

FISCO vs. Hawks: “No aprecio los comentarios prolongados sobre aumentos de tasas”. Montale estados

“La incertidumbre es tan alta que nosotros, como Consejo de Gobierno del BCE, hemos acordado tomar una decisión ‘reunión por reunión’, sin ‘orientación hacia adelante’. Por lo tanto, no aprecio los comentarios de mis colegas sobre aumentos de tasas futuros y prolongados. Lo sé , no sabemos lo suficiente, por eso sólo puedo decir, recordando a Eugenio Montale, “lo que no somos, lo que no queremos, en este caso inflación alta y prolongada”. Italia, Ignazio Fiesco, en su discurso de bienvenida al XIV Congreso Maeci – Banco de Italia.