Enel, Edison y Hera están repletas de clientes del antiguo mercado protegido

Siete operadores han obtenido el suministro de electricidad para los clientes que abandonaron el mercado protegido a partir del 1 de julio y que no han elegido un operador libre de impuestos. Estos usuarios serán asignados automáticamente al servicio de protección progresiva. Para ello, el territorio italiano se dividió en 26 regiones, cada una de las cuales fue asignada a un operador en una subasta celebrada el 10 de enero. 7 regiones fueron para Enel (máximo personalizable), 7 para Hera, 4 para Edison Energia, 3 para Illumia, 2 para A2A, 2 para Iren, 1 para Eon.

El Servicio de Protección Escalonada (Stg) es el servicio creado por Arera para acompañar la transición al mercado libre de electricidad tras la eliminación de la protección de precios y tendrá una duración máxima de tres años. Todos los clientes no nacionales que no tengan un vendedor duty free y que no seleccionen un operador duty free de aquí a julio quedan automáticamente incluidos en el servicio, sin interrupción del suministro eléctrico.

Enel tiene 1,4 millones de usuarios, en 6 territorios del norte (incluido el municipio y provincia de Milán, Turín, provincia, Brescia, Mantua, Verona, Trentino-Alto Adigio, Parma y Piacenza) y uno en el centro (ciudad de Roma). . Las siete piezas de Hera valen para 1 millón de clientes adicionales, la mayoría de ellos en el Norte. El grupo, liderado por el director general Flavio Cattaneo, entró en las regiones en las que no era titular ni segundo, adquiriendo, entre otras cosas, las regiones con mayor renta per cápita del país, lo que facilitará políticas de venta cruzada con el suministro de gas. . Además, la recuperación de costos abandonados prevista en el Decreto Legislativo de Energía bis permitirá liberar recursos para mejorar la oferta comercial.

Edison adquirió 4 lotes en el centro y sur de Italia, aumentando su base de clientes en 700.000 unidades. Illumia se hizo cargo de Como, el municipio de Turín, Varese, Roma (provincia), Florencia, Nápoles (provincia), Nuoro y Sassari y alcanzó el objetivo de 1 millón de usuarios. Iren se expande hacia el sur y gana 340.000 nuevos clientes. Actualmente hay 4,5 millones de familias en el área protegida. Si no eligen primero el régimen libre de impuestos, el 1 de julio pasarán automáticamente al “Servicio de Protección Progresiva”, con una tarifa variable “Placet”. Arrera estima que gracias a las subastas, los usuarios de electricidad que pasarán automáticamente a la protección escalonada ahorrarán unos 73 euros al año respecto al mercado protegido. “Las subastas salieron bien – comentó el ministro de Medio Ambiente, Gilberto Bechetto (en la foto), porque se caracterizaron por una alta participación y competencia entre operadores, lo que se traduce en ventajas para los usuarios”. En este sentido, cabe recordar que los clientes de electricidad local que ya se hayan pasado al mercado libre tienen derecho a volver al servicio de protección reforzada hasta finales de junio de 2024. Para ello será necesario ponerse en contacto con el operador del servicio de el servicio de protección reforzada de tu municipio.