Ford Puma 2024, además del rediseño, habrá versión eléctrica – Noticias

FHoy, Ord reveló el nuevo diseño de Puma: Una evolución del modelo actual que trae algunas innovaciones al interior. Compartimiento de pasajero Mantiene el alcance motores electrificado.

En los últimos meses hemos hablado varias veces de ello, así como de sus novedades. Peinado del cabelloFord dijo que el reemplazo se dará a conocer a finales de este año. 100% Eléctrico de Puma“, llamado”Puma el genSin embargo, la Casa Oval Azul no nos proporcionó información sobre la Alternativa A. BateríasPero según los últimos rumores, no es muy diferente del nuevo look. Restyling del cabello.

el exterior El nuevo modelo no cambia mucho respecto al Puma actual en el mercado, pero respecto a este último el logo de la marca es un poco más grande y hay algo nuevo. faros. Sin embargo, la noticia más importante llega a casa. Compartimiento de pasajeroCon el nuevo volante multifunción, una oferta Para un grupo de instrumentos digitales de 12,8 pulgadas y una pantalla de infoentretenimiento de 12 pulgadas, esta última se ha actualizado con el sistema Sincronización4 y conectividad 5G (Android Auto y Apple CarPlay son inalámbricos).