Peajes de autopistas, todo el mundo recibe multas por utilizar Telepass: se activa la alerta | No hagas esta maniobra

Las multas están lloviendo en los peajes de las autopistas y todo sucede en el carril Telepass. Manténgase alejado de esta locura.

Llevar nuestro coche a viajes largos siempre es divertido: nos divertimos panoramaParamos tantas veces como queramos y ya estamos en La compañía de personas queridas por nosotros. No podemos esperar a llegar al destino deseado. Por supuesto, también hay aspectos negativos como, por ejemplo Cansado Por conducir demasiado y Dificultad para encontrar aparcamiento. Ey Costos De las autopistas.

No sólo eso: se forman directamente en las carreteras. colas interminables Debido a la gran afluencia de gente que se detuvo en Columnas para pagar tasas Y sigue haciéndolo. Afortunadamente, se ha inventado un método que ahorra mucho tiempo a todos los conductores. Se trata de Telepase: a Un dispositivo electrónico instalado en el interior de nuestro coche Útil para acelerar tiempos.

Telepass utiliza la tecnología Inalámbrico Para proceder con el pago Conecte el dispositivo ubicado en el habitáculo a las antenas ubicadas en la entrada y salida de la autopista.. Comunicándonos entre nosotros, enviando diferentes señales, es posible registrar el paso de un coche y conseguir que la barrera se levante para permitirnos pasar.

En teoría, esta es una solución efectiva y eficaz, pero lo que se piensa no siempre funciona bien, incluso en la práctica. De hecho, muchos de ellos están acudiendo en masa en este período reciente. Multas Precisamente por este dispositivo. Si realizas una determinada acción Maniobra Cerca del Telepass cometes un error y eres castigado inmediatamente.

Bastante útil

Para evitar la creación infinita embotellamiento En las autopistas se pensaba que se estaba creando un dispositivo que agilizaría el método de pago a los conductores de tal forma que los coches circularan más rápido. Sin embargo, al ser un dispositivo electrónico, puede dañarse. Daño Y no cumple su función como debería.

Si realizas una determinada maniobra cerca del Telepass, este último tendrá efecto. inclinación Ya no realizará su trabajo como debería. Además, el conductor que provocó el accidente recibe una multa que podría haberse evitado fácilmente. Siempre debemos tener cuidado con nuestra forma de actuar al volante.

Maniobra prohibida

Si durante la transición a Telepass, El listón no debería subir Sólo hay una acción a evitar: hacerlo Marcha atrás. Esta maniobra puede Perturbar la conexión inalámbrica entre el dispositivo y las antenas.. Es más, porque es Está estrictamente prohibido según el Código de Circulación. Al dar marcha atrás en la autopista, también nos imponen una multa considerable.

La violación de la norma que prohíbe dar marcha atrás en autopistas y caminos fuera de las ciudades implica esto. Una multa que oscila entre 431 y 1.734 euros. Y no sólo eso: vienen Nos descontaron 10 puntos de nuestra licencia. Liderazgo. Si surge una situación en la que la barrera no te permite pasar, no retrocedas, pide ayuda al personal.