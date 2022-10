PD, ataques en ráfagas de la vieja guardia. “Slap Soldier” en Nazareno- Corriere.it

De Bindi a D’Alema, Bersani y Cacciari, en la fiesta de preparación de la conferencia, las críticas vienen del pasado

Aparte de guardar silencio sobre algo y fingir que no pasó nada, lo que sugiere el viejo proverbio como un ejemplo de buena moral. Aquí es como si en la casa del ahorcado, es decir, en los días de luto, en un momento dado los representantes de las cuerdas comenzaran a martillar el intercomunicador. Porque esto es un poco lo mismo que en las habitaciones de la sede de partido Democrático que se prepara para apretar el botón “play” en un proceso largo y complejo que desembocará en una nueva conferencia y nueva secretaria Viven la secuencia de “viejas glorias” del pasado. Así que con el oportuno timing del análisis de la “posverdad” y con la certeza de no poder acusarte de un diagnóstico erróneo -tanto hecho hasta ahora, y elecciones bien hechas- rompen en mil pedazos un juego ya reducido. . Sugerir cómo montarlo.

A la lista, luego de días la dominó el llamado a “disolver” el Partido Demócrata en uno nuevo “alguna cosa” promovido Rosie Bindi Junto a intelectuales como Massimo Cacciari y Tommaso Montanariel dia de ayer Massimo D´Alema. Unos días después del lanzamiento del primer gobierno posterior a la señorita Al-Masina, llegó el primer excomunista del Palazzo Chigi, que era un líder muy confiable del Partido Demócrata, aunque no le gustaba mucho (“Es a bad fusion”, diciembre de 2008) – Vuelve a colocar el florete en el caparazón y saca la espada de inmediato. entrevista por Sucediendo todos los díasel ex Primer Ministro, quien apoyó y apoyó la necesidad de un acuerdo con el Movimiento Cinco Estrellas giuseppe conte, bombardeando una fortaleza ya en llamas. “Los líderes del Partido Demócrata pensaron que el final de Draghi desencadenaría una ola de popularidad en el país, eclipsando a Conte y la dirección del Partido Demócrata, la fuerza más leal a Draghi, para ser el primer partido. No sé qué relaciones tienen los líderes del Partido Demócrata con la empresa italiana. Incluso me pregunto de dónde sacan el café por la mañana”.