en cámara de tortura De los ocupantes rusos Radkowski molestoen el área JárkovLas fuerzas ucranianas han liberado una bandeja de plástico llena de dientes de oro. En un principio, se asumió que fueron secuestrados de prisioneros que estaban encerrados allí. Se encontraron varios objetos, como cables eléctricos, cordones y un periódico con un registro del interrogatorio de un prisionero ucraniano. Para dar la noticia es el diario Construira la que luego se refirió como A Dentista Un estudiante local de la propiedad. “Parece que los dientes estaban robado de mi oficina, Los rusos robaron mi casa. “Estos son los dientes de las personas que he tratado todos estos años”, dijo el dentista Sergey.

la historia de sergey

construir \ dientes dero Encontrado en Pesky-Radkovski, Kharkiv, octubre de 2022

“Los residentes me dicen que los rusos nos asustan a la gente”, dijo, y agregó que él sería el único dentista allí. Instituciones y periódicos locales hablaron sobre los dientes que los ucranianos tomaron como prueba. Torturar Porque en realidad se utilizó para intimidar a los ciudadanos.

Porque los rusos robaron los dientes.

Según Sergei, a los rusos les robaron los dientes por eso. Ellos pensaron que eran de oro realcuando en realidad sería de acero inoxidable, y para qué lo querrían Intimidación de prisioneros ucranianos. Por eso, desmintió la hipótesis de que los dientes provengan de muertos o atormentados: “Es de personas a las que he tratado a lo largo de los años. Me saqué esos dientes porque estaban mal. En 30 años, extraje decenas de miles de dientes, y eso es solo una pequeña parte. A veces tiro de cinco a ocho dientes al día, y este ha sido mi negocio durante 33 años”. Sin embargo, como se relacionan con ambos Construir quien – cual Obozrevatel Quienquiera que siga la historia, no hay duda de que en el pueblo en cuestión, así como en otros lugares ocupados por los rusos, se practicaron brutales torturas, y que cuando ponlo adentro Pesky-Radkovski entró y persiguió a la gente de sus casas. Luego instalaron una sala de tortura en uno de ellos donde la gente era intimidada y maltratada.

