Stoltenberg escucha a Zelensky: nació en Kyiv –

“Hablé con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y elogié al valiente pueblo y las fuerzas ucranianas por el impresionante progreso en la recuperación de su territorio de los agresores rusos. Rusia debe detener la guerra que ha comenzado. Apoyará a la OTAN e intensificará su apoyo a Rusia. Mientras el tiempo que sea necesario.” Publicado por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Twitter.

Autoridades de Kyiv: el comienzo de la restauración de la región de Luhansk –

Las tropas ucranianas comenzaron a liberar la región de Luhansk. Así lo informó en un mensaje de video en Telegram el gobernador regional de Ucrania, Sergei Gaidai. “La liberación de la región de Lugansk ahora es oficial. Muchos asentamientos ya han sido liberados de la ocupación del ejército ruso y las fuerzas armadas ucranianas ya están izando” la bandera nacional, dijo Gidayi. El gobernador local agradeció al ejército ucraniano y dijo: “Los ayudamos, no nos cansamos, creemos en nuestra victoria. La región de Lugansk es Ucrania, así fue y será así”, agregó.

Las fuerzas rusas se reúnen en la región de Kherson –

El ejército ruso se prepara para responder a los ataques de las fuerzas ucranianas en la región de Kherson. Así lo informó a la agencia de noticias RIA Novosti el vicegobernador prorruso de la región, Kirill Strimosov. Strimosov, en particular, señaló que el reagrupamiento de fuerzas en el frente “nos permitirá reunir fuerzas y atacar”. Además, según Strimosov, se detuvo el avance de las tropas ucranianas en la región de Kherson. Concluyó: “Por la mañana, todos están bien, no hay movimientos. No llegarán a Kherson, esto es imposible”.