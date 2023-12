Patriotismo y fanatismo, únicos valores del Zar

Hace unos días informamos sobre una fiesta bastante picante (el tema de la velada fue “semidesnudo”) en un club privado de Moscú, Motapor. La organizadora, la influyente Anastasia Ivleeva, consideró este evento un desafío al oscuro fanatismo estatal que Vladimir Putin impone a Rusia. Valores tradicionales, nacionalismo militar y patria, patria, patria. Bueno, eso terminó mal. El promotor del régimen, Vladimir Solovyov, acabó llamando a los juerguistas “sinvergüenzas” que se atrevieron a burlarse del “líder supremo que levanta su copa hacia la victoria”; Que Ekaterina Mizulina, parlamentaria de Putin y sacerdotisa de la corrección política al estilo ruso, exigió multas ejemplares y un boicot gubernamental a los participantes, gente de la industria del entretenimiento que son tan frívolos que no entienden que no es momento de bromear porque hay es una guerra – lo siento, una operación especial (no puedes decir guerra, te arriesgas a 15 años de prisión).

Ella dijo, ya está: la oficina de impuestos abrió rápidamente una investigación sobre Ivleva, y quién sabe si a ella le bastará con arrodillarse, disculparse públicamente y prometer donar las ganancias de las entradas de conciertos a organizaciones benéficas. Todas las demás figuras de la industria del entretenimiento rusa presentes en Motapor hicieron lo mismo: primero hablaron de una velada maravillosa, luego se humillaron con vídeos pidiendo disculpas y asegurando que entendían su estúpido error.

Estamos de acuerdo en una cosa muy estúpida: hay que ser estúpido para no entender todavía que Rusia ya no es un país normal, y que la guerra que Putin ha lanzado sin límites de tiempo en Ucrania es también una excusa para silenciar y castigar a la gente. Esas modas. Patria, patria, patria y listo. Incluso Artyom Kamardin e Igor Stovba, dos jóvenes poetas que recitaban abiertamente poemas contra la guerra, no lo entendieron: fueron condenados respectivamente a siete años y cinco años y medio de prisión por “incitación al odio”.

La que queda para decir que no, en el plano político, es Ekaterina Dontsova, la periodista que quiere desafiar a Putin en las elecciones presidenciales previstas para el 15 de marzo. Su candidatura independiente ya ha sido rechazada con pretextos oficiales y ya se han lanzado varias amenazas, pero ella no se rinde: quiere fundar su propio partido “para representar a decenas de millones de rusos que exigen paz, democracia y libertad”. “. Alexei Navalny ya lo intentó y terminó en Siberia, es poco probable que las cosas mejoren para ella, pero esperemos.