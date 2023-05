Paola Perego y esta desagradable enfermedad: “Hubiera sido mejor que te hubieras muerto” | 30 años de sufrimiento

La presentadora Paola Perego vive desde hace muchos años con una enfermedad muy incapacitante: la historia remueve conciencias.

Después de un largo recorrido entre la radio pública y la privada, paula perego Parece que por fin ha encontrado sus proporciones en el salón de “Citofonare Rai2” junto a su amiga Simón Venturay finalmente puede evaluar su carrera.

Anteriormente casada con un jugador de fútbol Andrés Carnavalde quien se separó en 1997, la locutora lleva años vinculada a un mánager y agente Lucio Prista, y la relación le trajo muchos quebraderos de cabeza profesionales. Acusándolo de aprovecharse del puesto del nuevo socio para obtenerlo Recomendaciones de oro en la televisiónPaola Perego siempre ha rechazado las acusaciones contra el remitente, mostrando su profesionalidad como un estandarte, y conquistando al público italiano con su ternura.

Su trayectoria profesional, sin embargo, fue Ella se ve socavada por frecuentes ataques de pánico.evento que la atormentó durante casi 30 años, y también la obligó a tomar medicamentos.

Y la presentadora reveló durante una invitada en el programa de entrevistas “Belve”: “Me recetaron hielo porque tomaba medicamentos para los ataques de pánico. He tenido ataques de pánico durante 30 años, desde los 16 años. El peor momento cuando golpeé mi brazo contra la pared para romperlo, y sentí un dolor diferente. Estoy cansada de sentirme tan ansiosa, Esta es la voluntad de la muerte.. Quería dolor físico que los médicos, que en ese momento no entendían los ataques de pánico, reconocieran y me dijeran que no tenía ninguno.“.

Confesión de Paola Perego: “No podía ni llorar”

La presentadora de Brianza también habló a los lectores de “Il Corriere della Sera” sobre su difícil mediación entre la vida pública y la privada: “Durante años, la gente ha visto a una persona aparentemente sarcástica y mezquina. Pero yo estaba en una burbuja. Tomé medicamentos, y no estoy hablando de medicamentos recetados ahora, y son mucho más ligeros.“.

“Estoy hablando de drogas que, para quitar la sensación de pánico, lo aplanan todo. Planearon todo, incluidos los sentimientos., explicado más adelante. “Por ejemplo, ya no puedo llorar.. Muchos de mis recuerdos son borrosos, como dentro de una nube. Incluyendo mi matrimonio con Andrea (Carnaval, ed.). Los críticos decían que era demasiado frío y distante, pero hoy puedo decir esto: tomé benzodiazepinas…Un compromiso clínico que le permitió mantener una apariencia de normalidad frente a una audiencia, pero a un precio muy alto:Nunca me pasó en el aire, porque siempre estaba lleno de drogas y me seguía un médico. Muchas veces pensé que sería mejor morir. Pero también tenía miedo de morir..Y Paula Perego finalmente concluyó: “Hoy ya no tengo ataques, me he recuperado completamente de ellos.“.

Paula Perego responde a las acusaciones de presunto nepotismo

La boda con Lucio Presta fue otro obstáculo para la experimentada presentadora: Paola Perego muchas veces tuvo que silenciar la charla quien lo pintó con la forma clásica de una “carta registrada”.

El presentador del programa “Il Corriere della Sera” dijo:Mire, mi esposo asistió a 6 festivales de Sanremo: ¿he presentado alguna vez el espectáculo más importante del país? No. Digamos que si hubiera estado nominado, habría elegido papeles más destacados, ¿no?“.