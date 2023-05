historia de amor entre Lucarelli salvaje Y lorenzo biagiarelli Continúa a buen ritmo. Y ahora desde hace ocho años. “Tenemos 15 años de diferencia, y eso es mucho. Quizá hace quince años yo también me hubiera preocupado por él, y hoy me fijo en la esencia -se ansía por explicar- y estoy convencida de que si Lorenzo me hubiera conocido antes nunca habría encontrado una manera de comprometerme, yo era un dolor en el culo… Divorciada”. Incluso las primeras veces no fueron fáciles. Únete Corriere della SeraLos dos no niegan las dificultades por las que han pasado. “Las primeras veces no fueron fáciles, y al cabo de un tiempo ya no quería salir conmigo”, admite el reconocido chef. siempre es mediodía.

Toda la edad equivocada. “Hay que decirlo”, prosigue el columnista, y durante años a juzgar Bailando con las estrellas – Yo tenía 40 años y él 25, muy poco. Pero sí, claramente estaba sumido en estereotipos. Siempre he visto a estas mujeres saliendo con hombres más jóvenes como un intento desesperado de congelar su juventud, pero es una gran mentira estar con un hombre más joven. te hace sentir mayor. Y siempre te hace calcular: cuando él tenga 70, yo tendré 85… En definitiva, sientes que el tiempo es un problema. Además, tienes que sentarte mucho en la mesa de negociaciones”.

Pero eso no es todo, porque “siempre durante el primer año, Discutimos ferozmente“Fueron los peores tres días de nuestra historia”, explica Biagiarelli, antes de entrar en detalles. Pero en poco tiempo todo volvió a la normalidad y “a la semana siguiente me dijo: ‘He vuelto a comprar mis entradas para Atenas’. Su mano me golpeó mucho”. Y hoy están más unidos que nunca.